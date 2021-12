La quinta edición Media Maratón "Padre Jesús de la Piedra de Sopó" se cumplirá el próximo domingo 12 de diciembre con tres distancias: 2 kilómetros, 10 kilómetros y 21 kilómetros, con un total de 10 categorías.



Lo invitamos a leer: Millonarios sacó un punto en Ibagué y regaló otros dos en un penalti errado

Las categorías mayores, máster y plus máster estarán en acción en los 21 kilómetros, mientras que en los 10 kilómetros podrán participar atletas sub18, mayores, master y plus master. Por su parte, los más chicos, sub12, sub14 y sub16 participarán en un trazado de 2 kilómetros.



“Cerca de 20 millones de pesos en premios serán entregados a los cinco primeros deportistas de las diferentes categorías. Los campeones de la Media Maratón de Sopó en la máxima categoría recibirán $1.700.000 pesos” afirmó Miguel Alejandro Rico Suárez, Alcalde Municipal de Sopó.



En esta época, la mayoría de carreras en Cundinamarca no superan la distancia de los 10 kilómetros o 15 kilómetros, por eso la de Sopó se convierte en el gran reto para los aficionados en el final de la temporada, además que cae ‘como anillo al dedo’ para quienes tienen compromisos de maratón a comienzos de año, en busca de poner a punto su preparación.



Le puede interesar: Fortaleza fija posición: demandarán y esperan suspensión del ascenso



La Media Maratón de Sopó entrega un excelente kit para los corredores, con camiseta, medalla de participación, hidratación, número, chip de competencia, morral y caramañola.



Vale la pena recordar, que el municipio de Sopó realizó dos importantes eventos deportivos durante la presente temporada, en busca de la reactivación económica biosegura y el fomento del turismo deportivo en Cundinamarca y el país. Los eventos fueron el Trail Sopó 18k, el cual se cumplió en mayo y el Duatlón Sopó, que se desarrolló en Julio.



DEPORTES