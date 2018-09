La Liga de Baloncesto lanza de 3 puntos

Con el juego Fastbreak y Cimarrones, el actual campeón, se abre hoy la Liga Profesional de Baloncesto, que tendrá a ocho quintetos en busca del título, que se definirá el próximo 8 de diciembre.

'Saltando matones', en medio de varias dificultades, los equipos trataron de armarse lo mejor posible, le pusieron la cara a la realización del torneo y saltarán a la cancha con la idea de hacer lo mejor posible.



La Liga estará dividida en dos conferencias: en la oriental figurarán Piratas (Bogotá), Titanes (Barranquilla), Warriors (San Andrés) y Patriotas (Tunja). En la occidental estarán en competencia Fastbreak (Valle del Cauca), Sabios (Manizales), Cimarrones (Chocó) y Academia (Medellín).



En la primera fase del campeonato se enfrentarán los cuatro equipos de cada conferencia, todos contra todos, a ida y vuelta. Serán 12 jornadas y 48 partidos y se llevará a cabo del 29 de septiembre al 4 de noviembre. Clasifican a la siguiente fase los dos primeros conjuntos de cada serie. En la semifinal, se medirán el primero de la conferencia oriental con el segundo de la occidental y el primero de la occidental con el segundo de la oriental, una serie de 'palyoffs' al mejor de cinco juegos, en el formato 2-2-1. Los dos ganadores de cada serie clasifican a la gran final, que se disputará entre el 20 y el 28 de noviembre.



El campeón de la Liga será el ganador de tres partidos de los cinco en disputa, en el formato 2-1-2. El mejor clasificado de la fase eliminatoria entre los finalistas tendrá la ventaja de comenzar de local.



La organización del certamen autorizó a que cada elenco en competencia podrá inscribir tres jugadores extranjeros, pero no habrá un número mínimo. De igual manera, cada quinteto está obligado a inscribir un jugador de la categoría Sub-21 de la región.

Piratas, sin sede

Este último punto lo tiene claro Piratas, que afrontará el campeonato con una nómina Sub-21.



“Es un proceso, vamos a jugar con jóvenes, con jugadores Sub-21, porque creemos en la juventud, en la base”, dijo César Cassiani, el DT.



José Tapias, el mánager de la escuadra bogotana, advirtió que si bien el equipo tendrá jugadores Sub-21, pues la idea es traer refuerzos extranjeros.



Piratas no tiene claro la sede en la que va a jugar, pues en Bogotá no ha encontrado apoyo.



“Tenemos ofertas para jugar la Liga en la Costa Atlántica o en Cundinamarca. La idea es jugar en Bogotá, porque siempre ha sido nuestra sede, pero si no hay apoyo, pues nos toca irnos”, aseguró Tapias. Piratas pidió el aplazamiento de los dos primeros partidos.







DEPORTES