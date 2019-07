¡Alma de oro! El atleta que cambió a Kenia con sus pasos en Bogotá

Los pequeños cambios hacen grandes cosas. En la Medía Maratón de Bogotá fue el más ganador en las 20 ediciones que se han corrido, en cuatro ocasiones terminó primero. Esto le abrió las puertas a Isaac Macharia para mostrar que por medio de sus capacidades atléticas pudo escribir una historia de vida, digna de admirar, y que a pasos agigantados tiene un propósito claro: ayudar a las comunidades más pobres de Kenia.

Con el dinero que ha ganado en su carrera deportiva construyó: la escuela pública Kenswed, un centro de alto rendimiento y el hospital de caridad Kenswed. Se graduó como economista en la Universidad de Nairobi, Kenia, y ayudó a su hermano a que estudiara la misma carrera. Juntos desarrollaron una aplicación para hacer préstamos de 50 a 5 mil dólares. También importa carros japoneses a Kenia y acaba de inaugurar una imprenta.



Macharia, en entrevista con EL TIEMPO, habló sobre su inicio en el atletismo, la convicción que tiene de ayudar a las personas de bajos recursos de su país y lo importante que fue y ha sido la Media Maratón de Bogotá para su crecimiento profesional y personal.

¿Háblenos de sus inicios en el atletismo?

Se dio después de mi secundaria. Yo iba corriendo a mi universidad y en ese momento me di cuenta que podía ser un buen corredor. Mi propósito en la vida iba va más allá de poder correr, era poder ayudar a las comunidades pobres. Entonces con el dinero que me gane cuando corrí la primera vez en Bogotá compre un terreno y construí una escuela, que hoy en día tiene 306 estudiantes. También tuve la posibilidad de construir un hospital para la comunidad. Lo que he ganado en mi carrera no solo es para mi familia y mis hijos, es para seguir apoyando estas causas sociales.



¿Cómo pudo llegar a ser atleta profesional?

Tuve la determinación para mejorar mis condiciones. En Kenia nacen muy buenos correderos y el hecho de que vives en condiciones pobres y el atletismo lo ves como una forma de salir a adelante es lo que hace que podamos llegar a ser atletas profesionales. Hubo una competencia en Kenia y dijeron que los más rápidos se ganaban unos tiquetes para correr en Europa, entonces me presenté en esa media maratón y quede tercero. Me gane uno de los premios y me di cuenta que podía hacerlo bien.



¿A que le atribuye sus 4 victorias en la Media maratón de Bogotá?

Yo creo que mucho tiene que ver la genética de nosotros (los kenianos), también me he adaptado de buena forma a la altura de Bogotá. Entonces, siempre que vengo a competir manejo una muy buena nutrición. Esta una prestigiosa carrera que tiene atletas de talla mundial, entonces cada vez que tengo la oportunidad de venir a Bogotá es un desafío para mí.



¿Y el público?

Son muy cálidos. Cuando vine por primera vez quise volver al siguiente año. Me gusta mucho como los atletas conectamos con el público en Bogotá.



Para usted, ¿qué tan especial es la Media maratón de Bogotá?

La Medía Maratón de Bogotá es muy especial para mí. Gracias a esta carrera tuve la oportunidad de correr y de construir la escuela en Kenia.

El hospital de caridad Kenswed se inauguró este año. Foto: Tomada de: http://looffoundation.org

¿Cómo consiguió los recursos para construir la escuela de Kenswed, en Kibiko, Ngong?

Empecé con muy pocos estudiantes, eran cuatro al inicio. Cuando vine por primera vez a la Media Maratón de Bogotá hice dinero y compre el terreno del que hable hace poco. Al principio fue muy costoso, casi 20.000 dólares era los costos mensuales de la escuela. Después fuimos creciendo de a poco.



¿Cuál es el proyecto que tiene junto a su hermano para prestar dinero?

Tenemos una especie de micro banco. Iniciamos este proyecto para ayudar a las personas que no podían acceder a los préstamos en los grandes bancos. A esas personas que no tienen un respaldo como un terreno, entonces les préstamos dinero a través de una aplicación en los celulares.

Isaac Macharia (der.) compró un terreno para poder construir un hospital de caridad. Foto: Tomada de: http://looffoundation.org

Isaac Macharia es…

Un corredor que tiene el objetivo de ayudar a lograr las metas de su comunidad.



JULIO MONTENEGRO T.

Redactor de EL TIEMPO

@Julio13m