¡Tenga en cuenta! Estos son los deportes por riesgo

El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, y el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, presentaron un protocolo para el regreso gradual de las actividades deportivas en medio del confinamiento. El anuncio se hizo en una conferencia virtual. Sobre el fútbol profesional, tanto el presidente Iván Duque como Lucena dijeron que había que estar pendientes de los avances que tengan las ligas europeas para seguir los ejemplos y tomar las medidas correspondientes.

Deportes por riesgo

Menor riesgo. La primera fase, que arrancará en junio, estará enfocada en la práctica individual, en deportes que no tengan contacto, al aire libre, que no tengan algún tipo de trauma peligroso, cuya práctica no necesite una distancia menor a dos metros: golf, tenis, arquería, tiro deportivo, canotaje, esquí, vela, surf, ciclismo individual, atletismo, ciclismo de alto rendimiento, ecuestre, orientación, pesas, triatlón, natación, patinaje de carreras, ruta y motonáutica.



Mediano riesgo. La segunda parte de esta reactivación deportiva estará enfocada a deportes de medio ritmo dentro de los que se encuentran actividades subacuáticas, ajedrez, bádminton, bolos, bridge, gimnasia rítmica y en trampolín, patinaje artístico, raquetbol, squash, tejo, tenis de mesa, voleibol de playa y tiro deportivo. Además, la natación, natación artística, natación de carreras y clavados serán en piscina, a diferencia de la primera fase de riesgo.



Alto riesgo. En este tercer grupo, llamado como de alto riesgo, estarán los deportes colectivos y de contacto. Toda esta reactivación dependerá del éxito que tenga la primera fase, lo que diga la curva epidemiológica. El fútbol profesional es un caso especial. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, descartó jugar en una sola sede y propuso dividir el campeonato en cuatro ciudades y armar un octogonal con representantes de esas zonas.



