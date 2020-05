La conmovedora carta que encontró la esposa de Kobe Bryant

El recuerdo de la muerte de Kobe Bryant vuelve una y otra vez, de distintas formas. El retirado astro de la NBA falleció trágicamente el 26 de enero en un accidente de helicóptero, una muerte que conmocionó al mundo por lo que representaba Bryant tanto como persona como por su legado basquetbolístico, rebosante de talento y títulos.

Vanessa Bryant, su mujer, posteó en Instagram una situación doméstica que vivió y que recupera la memoria de su esposo: "Ayer encontré un sobre cerrado en el que decía 'Para el amor de mi vida, de tu Papi'. He decidido esperar hasta hoy, que es mi cumpleaños, para abrirla. Necesitaba darme un motivo para seguir adelante este día", relató Vanessa. "La ironía es que Kobe tenía una foto mía dibujada con un ángel que me sostenía", describió.

En su Instagram, Vanessa continuó: "Echo mucho de menos al amor de mi vida y a mi pequeña Mambacita, que también era de tauro como yo", recordó luego a su hija, quien también perdió la vida en el accidente. "Doy las gracias por tener la suerte de haberme levantado hoy al lado de mis tres dulces hijas. Ojalá pudiéramos estar todos juntos", se conmovió.



La viuda de la estrella suele utilizar las redes sociales para expresar su infinito dolor por las pérdidas de su esposo y su hija. Las repentinas muertes significaron un mazazo, y así lo reconoció días después del accidente fatal. "He sido reacia a expresar mis sentimientos con palabras. Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se hayan ido. No puedo procesar ambos al mismo tiempo", se lamentó Vanessa en su cuenta de Instagram.





Otra de las frases fuertes sobre el recuerdo hacia su esposo y su hija fue: "Es como si estuviera tratando de procesar la desaparición de Kobe, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca volverá a mí ¿Por qué debería poder despertarme otro día cuando mi bebé no puede tener esa oportunidad?", escribió. Sin embargo, Vanessa Bryant también agregó en sus líneas que necesita "ser fuerte" para seguir adelante con sus otras tres hijas: "Estoy agradecida de estar aquí con Natalia, Bianka y Capri".



LA NACIÓN

GDA