División Profesional de Baloncesto de Colombia responde a quejas de algunos clubes

Hace algunos días se conoció el descontento por parte de algunos clubes profesionales de baloncesto de Colombia, como Cóndores de Cundinamarca, Corsarios de Cartagena, Búcaros de Bucaramanga, Titanes de Barranquilla y Piratas de Bogotá, al exigir que se les fuera aclarado el manejo de los recursos de las asociaciones que los rigen.



Debido a su preocupación, algunos dirigentes redactaron una carta en la que, por medio de diez ítems, expresaron sus fundamentos ante la situación.



(En contexto: Sismo en el baloncesto colombiano: clubes exigen cuentas claras a la Federación).

¿Cuál fue la respuesta?

Generaran comentarios malintencionados por parte de un grupo importante de seguidores de nuestra Liga FACEBOOK

TWITTER

Tras el comunicado de prensa, este 31 de enero, John Mario Tejada Cadavid, presidente de la División Profesional de Baloncesto (DPB), respondió a los clubes.



En primer lugar, Tejada hizo énfasis en que, tras la Asamblea General realizada el pasado 30 de enero, se discutieron los puntos expuestos por los clubes, los cuales ocasionaron que se "generaran comentarios malintencionados por parte de un grupo importante de seguidores de nuestra Liga", según aseguró Tejada.



En segundo lugar, Tejada especificó el nombre de los clubes que no habrían firmado el comunicado expuesto por los equipos anteriormente mencionados, añadiendo que el contenido de este había sido, en sus palabras, una "falsedad".



(Además: Juegos Panamericanos 2027: se venció el último plazo y Colombia no pagó, ¿qué pasó?).



De este modo, el comisionado respondió en 10 puntos:

1. Tejada aseguró que el informe financiero del que se habló allí estaba a cargo de "algunos de los propios quejosos".



2. También aseguró que el tener deudas en el negocio de la División Profesional de Baloncesto "no representa un riesgo, sino una dificultad". "Trabajamos con recursos limitados, y se evidencia que en algunas oportunidades se recurre a préstamos, aportaciones, y demás figuras posibles", añadió.



3. Adicionalmente, respecto al tercer punto, enfatizó en que las proyecciones comerciales del 2024 aún "se encuentran en construcción". Por lo tanto, "Se guarda la esperanza de una mejor construcción comercial para obtener mayores recursos".



4. En este punto, en el que se habla de los contratos, Tejada aseguró que la información de este tipo de documentos es suministrada en las asambleas.



5. Respecto a los estatus que se manejan en la DPB y la Fedecolcesto, el presidente aseguró que se ha tratado de mantener un "correcto gobierno corporativo".



(Siga leyendo: Deportista inhalaba cocaína y ketamina, y ahora triunfa en OnlyFans y en el boxeo).



6. Por otro lado, Tejada aseguró que la Federación, la DPB y los presidentes de los equipos no están de acuerdo con la participación de clubes que tengan jugadores pasivos u otros proveedores y acreedores.



Además, añadió que los equipos que infrinjan a esta decisión pueden enfrentar medidas sancionatorias.

Yo John Mario Tejada Cadavid, siguiera al frente de las funciones de Comisionado hasta que la Asamblea General determine lo contrario FACEBOOK

TWITTER

7. En este punto, explicó que, tras la asamblea anteriormente mencionada, se verificó "que a la fecha no hay clubes en condición de incumplimiento"; sin embargo, anotó que hay un equipo de que tiene "acuerdo de pago con fecha de vencimiento junio 30 de 2024".



(También: Fuerte pelea entre directivo y técnico en el fútbol mexicano: video).



8. En el comunicado publicado por algunos clubes se habló sobre los supuestos conflictos de interés; no obstante, el presidente de la DPB aseguró que no hay nóminas en las que se vea reflejado algún tipo de beneficio hacia algún equipo.



9. En este punto, Tejada hizo énfasis en que no era cierto que "miembro alguno de la DPB haya recibido amenaza alguna por parte de otro miembro de la DPB o del Comisionado".



10. Finalmente, los clubes anteriormente mencionados solicitaron el cambio de dirección y representación del DPB, Tajada aseguró que, tras realizarse consideración en la Asamblea, se decidió que "yo John Mario Tejada Cadavid, siguiera al frente de las funciones de Comisionado hasta que la Asamblea General determine lo contrario".

Más noticias en EL TIEMPO