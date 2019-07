La Catedral de sal se alista para su carrera atlética

La catedral de sal de Zipaquirá “Primera maravilla de Colombia”, será epicentro de la Tercera Carrera Atlética 10K.

Leonardo Rey Onzaga, director de Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, confirmó las categorías, el recorrido, y bolsa de premios de la Tercera Carrera Atlética 10K, que se cumplirá este año, el domingo 25 de agosto, y que cuenta con el aval de la liga de atletismo de Cundinamarca.



El evento recreo deportivo contara con 5 categorías: Sub 12, quienes afrontaran 1.5 kilómetros; Sub 14, realizarán 3 kilómetros; y las categorías Sub 18, máster (mayores de 40 años), abierta o élite, quienes cumplirán 10K por las principales calles del municipio cundinamarqués, incluyendo un tramo de casi 2 kilómetros por el interior de la catedral de la sal de Zipaquirá “primera maravilla de Colombia”, hecho inédito en la historia del atletismo colombiano.



La catedral de Sal de Zipaquirá es considerada como uno de los logros arquitectónicos y artísticos más notables de la arquitectura colombiana, por lo que se le ha otorgado incluso el título de joya arquitectónica de la modernidad. La importancia de la Catedral, radica en su valor como patrimonio cultural, religioso y ambiental.



El punto de encuentro de todas las categorías será el Centro comercial la Cazona. Las categorías Sub 14, Sub 18, máster y abierta, partirán a las 7:00 de la mañana, y la categoría infantil (Sub 12), entraran en acción a las 8:30 a.m.



La bolsa de premios de la competencia atlética asciende a más de 10 millones de pesos, que se serán distribuidos en las cinco pruebas programadas según convocatoria.



Con información de la oficina de prensa