Un equipo de búsqueda y rescate encontró sin vida este lunes a los dos esquiadores desaparecidos en una montaña de 2.100 metros de altura en la prefectura de

Nagano (centro de Japón) tras quedar atrapados por una avalancha en la víspera.

Los dos hombres, de nacionalidades estadounidense y austriaca, estaban practicando esquí de travesía fuera de las áreas patrulladas del resort de montaña de Tsugaike, en el pueblo de Otari, junto a otras once personas en tres grupos, todos ellos extranjeros, cuando se produjo la avalancha.



Los otros once descendieron la montaña, nueve a pie y dos en una moto de nieve, y las tareas de búsqueda para los dos restantes no pudieron retomarse hasta esta mañana por las condiciones climáticas y otros factores.

Rodó por diversión



Las autoridades habían emitido una advertencia de avalancha para la región del norte de Nagano, incluido el pueblo donde se encuentra el complejo, y según la Agencia Meteorológica de Japón, la región ha vivido fuertes nevadas en los últimos días, con más de 100 centímetros de nieve acumulada el domingo.



Se ha informado que uno de las personas es el campeón del mundo de esquí acrobático Kyle Smaine, quien estaba en Japón para un rodaje.



Smaine, campeón del mundo en 2015 en la modalidad de halfpipe, fue sepultado durante un último descenso, el mismo que realizó por diversión, según los medios estadounidenses.

Esquí Foto: Cortesía Cerro Bayo



En Gunma (centro), un hombre de 46 años falleció el domingo tras quedar atrapado en otro alud mientras practicaba snowboard con tres de sus amigos, según informó hoy la cadena estatal nipona NHK.



El pasado día 28, dos avalanchas se produjeron en el resort de Nozawa Onsen, también en Nagano, ocasionando un muerto, mientras que en Hokkaido (norte), el pasado día 13 una mujer alemana murió en el municipio de Kutchan tras quedar atrapada también por un alud.

EFE