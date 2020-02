Kobe Bryant y su hija Gianna fueron sepultados de forma privada

Kobe Bryant y su hija de 13 años, Gianna, fueron sepultados la semana pasada en un servicio familiar privado en un cementerio cercano a su residencia en el condado de Orange, en California, según el certificado de defunción obtenido por medios locales.

El certificado de defunción de Bryant, de 41 años, reveló que los restos del exjugador de la NBA fueron enterrados el pasado 7 de febrero en el Pacific View Memorial Park en la ciudad de Corona del Mar, una ciudad vecina al que era el hogar del cinco veces campeón de la NBA, según el periódico Los Ángeles Times.



Vanessa Bryant, viuda de la estrella de baloncesto y madre de Gianna, dijo este lunes que su cerebro "se niega a aceptar" que sus seres queridos fallecieron en un fatal accidente de helicóptero a finales de enero.



"He sido reacia a expresar mis sentimientos con palabras. Mi cerebro se niega a aceptar que tanto Kobe como Gigi se hayan ido. No puedo procesar ambos al mismo tiempo", lamentó en su cuenta de Instagram. Sin embargo, Vanessa en ningún momento comunicó al público que los restos de su esposo e hija ya habían sido enterrados.



En el momento de la colisión, Kobe Bryant, de 41 años, viajaba con su hija, de 13, y otras siete personas a bordo de un helicóptero que usaba habitualmente para evitar el conocido tráfico de Los Ángeles.



También murieron el entrenador de béisbol de la Universidad de Orange Coast, John Altobelli; su mujer Keri y su hija, Alyssa, que jugaba en el mismo equipo que Gianna; una entrenadora de baloncesto, Christina Mauser; otra compañera del equipo y su madre, Payton y Sarah Chester, y el piloto, Ara Zobayan.



"Es como si estuviera tratando de procesar la desaparición de Kobe, pero mi cuerpo se niega a aceptar que mi Gigi nunca volverá a mí ¿Por qué debería poder despertarme otro día cuando mi bebé no puede tener esa oportunidad?", señaló.



Sin embargo, Vanessa Bryant argumentó que necesita "ser fuerte" para seguir adelante con sus otras tres hijas: Natalia, Bianka y Capri. El próximo 24 de febrero se celebrará un memorial público en recuerdo al exjugador de baloncesto, su hija, y los otros fallecidos, en el Staples Center, la cancha de Los Ángeles Lakers.



La fecha, 24/2/20, contiene un simbolismo especial para la familia Bryant, ya que el dos es el número que portaba Gianna, el 24 es el que llevó Kobe Bryant gran parte de su carrera, y el 20 es el número de temporadas que jugó en Los Ángeles Lakers.



EFE