La pugna de Vanessa Bryant con su madre tras muerte de Kobe Bryant

A un año del accidente que le causó la muerte al exjugador de baloncesto Kobe Bryant y a su hija varios son los interrogantes que existen y que no se han resuelto.

Uno de ellos es su esposa, Vanessa, quien poco se ha mostrado en público, pero sí en las redes sociales en las que recuerda a su marido y a su hija fallecidos.



En sus mensajes se puede confirmar el dolor que aún siente por el hecho. Vanessa recuerda con nostalgia el paso de los años al lado de Kobe y del resto de su familia.



En los últimos días, cuando su hija Natalia cumplió 18 años, escribió una carta, agradeciéndole lo que ha hecho, la ayuda que ha recibido en estos difíciles momentos.



“Querida Natalia, ¡Feliz cumpleaños! Mamá y papá están muy orgullosos de la jovencita en la que te has convertido. Has demostrado tanta fuerza y entereza durante el año más difícil de nuestras vidas... Gracias por intervenir para ayudarme con sus hermanitas. Eres una hermana mayor increíble y un hermoso modelo a seguir para tanta gente. Gracias por ser amable, educada y cortés en todo lo que haces. No tienes idea de lo felices y orgullosos que están mamá y papá de que seas nuestra hija. Te amamos siempre y para siempre. ¡Feliz cumpleaños número 18 a nuestra primogénita, Natalia, nuestra princesa!", escribió Vanessa.



Ya va a ser un año del trágico suceso, pero para Vanessa pareciera que hubiese sido ayer, por los mensajes que escribe en Instagram.



"El dolor es un grupo de emociones desordenadas. Un día estás en el momento riendo y al día siguiente no te sientes con ganas de vivir. Hay que encontrar la razón para vivir. Sé que es difícil", dijo.



Y agregó: "Miro a mis hijas y entonces trato de superar ese sentimiento. Por ellas. La muerte está garantizado, pero vivir el resto de tu vida no lo está y por eso hay que encontrar tu razón".



También ha sido motivo de asombro el tema con su mamá, Sofia, pues se han cruzado mensajes en los que se refleja que la relación está rota.



"Kobe me prometió que me cuidaríais toda la vida", escribió Sofía, pero Vanessa no se quedó atrás.



"Mi madre sigue buscando caminos para extorsionar económicamente a nuestra familia. La he apoyado durante casi 20 años y nunca fue mi asistente personal ni la de Kobe, ni tampoco la niñera. Siempre he sido una madre que se quedaba en casa y mi esposo y yo fuimos los que cuidábamos a tiempo completo de nuestra hija", fue el pronunciamiento de Vanessa.



"En realidad, solo ocasionalmente cuidaba a mis hijas mayores cuando eran pequeñas. Hace diez años, nuestras hijas eran estudiantes y deportistas a tiempo completo y no tuve otra hasta 2016", agregó la esposa del ex-NBA.



El caso ha ido hasta los estrados, pues Sofia presentó una demanda en la que asegura que Vanessa le quitó varios vienes que Kobe le había regalado en vida.



En cuanto a la investigación de la muerte todo parece claro. Las últimas informaciones advierten que las personas que fallecieron en el accidente lo hicieron debido a un "fuerte impacto".



Las investigaciones señalan que las condiciones climáticas fueron la causa del accidente, pues ese día se presentaron nubes bajas y poca visibilidad. Testigos hablaron de la espesa niebla en la zona.

