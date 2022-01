El próximo 26 de enero se cumplen dos años del fatal accidente de helicóptero en el que pedieron la vida el exjugador de baloncesto Kobe Bryant, su hija, Gianna, y siete personas más.

Dese el primer día del siniestro se comenzó a hablar de quién heredaría su gran fortuna, la que se estima ronda los 600 millones de dólares, según las revistas especializadas.



Durante los 20 años de trayectoria como una de las grandes figuras de la NBA, Bryant amasó su fortuna y se dio lujos.

Múltiples negocios



No solo lo hizo a través de su contrato como jugador, sino que gracias a su figura y protagonismo logró hacer negocios de otra índole, como en empresas y medios de comunicación.



Fue el fundador de Granity Studios, un estudio multimedia en el que se hizo su cortometraje “Dear Basketball”, con el que ganó el premio Oscar en 2018.



Empresas como Nike, McDonald's, Lenovo, entre otras, le sirvieron para ganar unos 350 millones de dólares, que sumados a los 328 por el contrato con Lakers, muestra el poderío económico que tuvo.



Una vez fallecido, pues los medios amarillistas comenzaron a hablar de la disputa por los vienes, por la millonaria herencia, pero se concluyó que no hubo mayores problemas, pues Vanessa lo heredó todo.



A dos años de su merte, su biografia, "The Mamba Mentality: How I Play", vendió más de 300,000 copias, y Forbes lo ubicó como la sexta celebridad fallecida con más ganancias en 2020.



