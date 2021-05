La emotiva ceremonia en la que Kobe Bryant entró al Salón de la Fama

Vanessa Bryant, viuda de Kobe Bryant, aceptó este sábado la admisión de su esposo al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial, diciendo que él todavía está ganando incluso después de que se ha ido.

Vanessa destacó que "yo evitaba siempre elogiar a mi esposo en público porque sentía que recibió suficientes elogios de sus aficionados en todo el mundo y alguien tenía que traerlo de vuelta a la realidad", expresó Vanessa Bryant durante la ceremonia que se llevó a cabo en el Mohegan Sun Arena en Uncasville (Connecticut).



La mujer de la exestrella de la NBA también indicó que "Estoy segura de que en este momento él está riendo en el cielo porque estoy a punto de elogiarlo en público por sus logros en uno de los escenarios más públicos. Lo puedo ver ahora, con los brazos cruzados, con una gran sonrisa diciendo '¿No es una broma?'". Agregó que él "Todavía está ganando".



La Clase 2020 del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial es una de las que más estrellas tienen de todos los tiempos, luego de que se encuentran Bryant y sus compañeros Kevin Garnett y Tim Duncan.



De acuerdo con el alero LeBron James, es la mejor generación que cualquiera en el historia de la institución. "No ha habido un Big 3 mejor para entrar al mismo tiempo", subrayó la estrella de los Lakers.



Pero la figura que acaparó la atención fue Bryant, quien murió en el trágico accidente de helicóptero, juntó con su hija Gianna y otras siete personas, el 26 de enero del 2020.



El discurso de Vanessa Bryant, pronunciado con el ídolo de Bryant, el legendario Michael Jordan, de pie junto a ella como su presentador en el Salón de la Fama, se centró en su relación con su esposo, así como la de él con sus hijas.

Vanessa Bryant (der.) y Michael Jordan Foto: AFP

"No tengo un discurso preparado por mi esposo porque él superó todos y cada uno de los discursos", dijo. "Era inteligente, elocuente y talentoso en muchas cosas, incluido hablar en público. Sin embargo, sé que agradecería a todos los que lo ayudaron a llegar aquí, incluidas las personas que dudaron de él y las que trabajaron en su contra y le dijeron que él no podía alcanzar sus metas", agregó.



También habló sobre su determinación y voluntad de jugar a pesar de las lesiones, como cuando anotó dos tiros libres y salió del campo de juego sin ayuda después de romperse el tendón de Aquiles. Subrayó que ese sentimiento venía de tener la oportunidad de ver a Jordan crecer y seguir su ejemplo de intentar siempre montar un espectáculo para la única persona que sólo podría verlo jugar esa noche, en ese partido.



"La gente no lo sabe, pero una de las razones por las que mi esposo jugó a pesar de las lesiones y el dolor fue porque dijo que recordaba ser un niño pequeño, sentado viendo jugar a su jugador favorito", subrayó mientras observaba a Jordan.



"Recuerdo que le pregunté porqué no podía quedarse fuera de un partido porque estaba lesionado. Él dijo: '¿Qué pasa con los aficionados que ahorraron para verme jugar solo una vez?'. Nunca se olvidó de sus aficionados".



Dijo que sus aficionadas favoritas eran sus hijas, a las que adoraba constantemente e hizo todo lo posible por asistir a cada uno de sus eventos.



"Gracias por ser el mejor esposo y padre que podrías ser. Gracias por crecer y aprender de tus propios errores", expresó Vanessa Bryant. "Gracias por tratar siempre de ser mejores. Gracias por nunca rendirse con nosotros. Gracias por todo su arduo trabajo. Gracias por nuestra familia. Gracias por nuestras hijas: Natalia, Gianna, Bianka y Capri".



También Vanessa le dio las gracias a Bryant por haberles dado una vida "maravillosa" juntos en familia y por todos los sacrificios que hizo a pesar de tener luego que entrenar y jugar.



Tras las muchas gracias que Vanessa le dedicó a Bryant, la esposa de la exestrella de los Lakers acabó su intervención con un "Felicitaciones, bebé. Todo tu arduo trabajo y sacrificio han valido la pena". Una vez me dijiste, si vas a apostar por alguien, apuesta por ti mismo. Me alegro de que apuestes por ti mismo, eres un gran triunfador. Lo hiciste. Ahora estás en el Salón de la Fama. verdadero campeón".



Junto a Bryant, Duncan y Garnett también fueron introducidos al Salón de la Fama, el exentrenador de los Houston Rockets Rudy Tomjanovich y el universitario Eddie Sutton.



La leyenda de la WNBA Tamika Catchings también subió al escenario para recibir el trofeo como nuevo miembro del Salón de la Fama tras una exitosa carrera profesional en la que seleccionada 12 veces al primer equipo, ganó cinco premios a la jugadora defensiva del año, un MVP de la liga, un campeonato y cuatro medallas de oro olímpicas.



También entraron al recinto sagrado del Salón de la Fama las entrenadoras de baloncesto femenino universitario Barbara Stevens, y Kim Muley, tres veces campeona nacional con Baylor.



A título póstumo, el exsecretario general de la FIBA, el suizo Patrick Baumann, que falleció de un ataque cardíaco en el 2018, completó la lista de los nueve nuevos miembros del Salón de la Fama.



