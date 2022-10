Quien lo iba a creer. Ya han pasado cinco décadas desde que Antonio Cervantes puso a Colombia en el panorama del boxeo y el deporte mundial. Por televisión, grandes y chicos, apenas podían ver un poco de la hazaña boxística a blanco y negro de "Kid Pambelé", para darle primer título al país.

Con la presencia de la ministra del deporte, María Isabel Urrutia; el secretario general, Fabio Alzate, y los directores técnicos de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo e Inspección, Vigilancia y Control, Edwin Cabezas y Jorge Colmenares, respectivamente, se llevó a cabo en el salón elíptico de la Cámara de Representantes la entrega de la condecoración orden de la democracia, Simón Bolívar, grado Cruz Oficial.



Cervantes, el boxeador más importante en la historia del deporte nacional, visiblemente emocionado con el homenaje, hace parte del programa Glorias del Deporte, de Mindeporte.



Es así como "Pambelé" ha participado en los encuentros nacionales de Glorias del Deporte. El más reciente se realizó en el marco de los Juegos Nacionales de Bolívar 2019, donde se realizó tamizaje en salud, actividades de recreación y exaltación de sus logros deportivos.

Muy merecido



Anualmente, a todos los integrantes del programa se les realiza seguimiento mediante visita domiciliaria para identicar factores de riesgo, se realiza seguimiento telefónico constante.



"Este es un homenaje al hombre más importante de nuestro deporte, quien abrió las puertas para demostrarnos que podíamos llegar lejos y que éramos capaces de conseguir cualquier objetivo. Gracias al Congreso por este momento tan especial", destacó la ministra del deporte, María Isabel Urrutia.

Kid Pambelé fue incluido en el Salón de la Fama en 1998, en ese momento se consagró como una leyenda. Foto: Archivo EL TIEMPO



No podían faltar las palabras del homenajeado. "Estoy agradecido por este reconocimiento que me han brindado, gracias por darme este espacio y por recordar todo lo que he hecho. Para mí como colombiano es importabne estar acá y ver cómo el deporte y el boxeo nos une", dijo "Pambelé".



Este acto sirvió para que se pudiera radicar el proyecto de ley con el que se busca que todos los 28 de octubre se celebre el día del deportista en Colombia, teniendo como ejemplos a la propia jefe de cartera, Cervantes y Fidel Bassa, otro ex boxeador que también estuvo presente en el homenaje.



"Esta condecoración resalta la importancia del deporte en nuestra sociedad, esto que ha sucedido hoy es significativo no solo para "Pambelé", también para el deporte nacional", agregó Edwin Cabezas, director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo.