Kevin Durant deja los Warriors y jugará con los Nets

El estelar alero Kevin Durant anunció este domingo que dejará a los Golden State Warriors, su equipo desde 2016 y actual subcampeón de la NBA, para unirse a los Brooklyn Nets.



Durant, de 30 años, hizo el anuncio en las redes sociales solo segundos después de la apertura oficial del período de transferencias de la NBA.

Sin embargo, se espera que el jugador se pierda gran parte de la temporada 2019-20, si no toda, debido a una lesión que sufrió en el tendón de Aquiles en la reciente Final de 2019, que los Warriors perdieron contra los Toronto Raptors.

Según varios medios de prensa, el contrato sería por cuatro años y 164 millones de dólares. Durant se unirá presumiblemente al armador Kyrie Irving, procedente de los Boston Celtics, y el poste DeAndre Jordan, de los vecinos New York Knicks, que también tendría previsto fichar por la franquicia de Brooklyn.



Durant declinó la opción que tenía de 31,5 millones con los Warriors y se convirtió en agente libre sin restricciones.

"Kevin Durant confirmó que firmará un contrato máximo con los Brooklyn Nets cuando comience el período de firmas de agentes libres el 6 de julio", comunicó la productora de televisión del jugador en Twitter.



Durant ha ganado dos campeonatos de la NBA y dos trofeos de MVP (Jugador Más Valioso) en las finales de la NBA en 2017 y 2018 con Golden State. El alero se unió a la franquicia de la Bahía de San Francisco en 2016 tras nueve temporadas entre Seattle/Oklahoma City.



Para muchos observadores, los New York Knicks, que no han disputado los playoffs desde 2013, estaban también posicionados para reclutarlo.



Durant se unirá finalmente a la franquicia menos glamourosa de Nueva York, pero la que le ofrece más garantías de participar en los playoffs e incluso aspirar al título.



Los Nets fueron eliminados en la primera ronda de la postemporada este año por Filadelfia (4-1). Sin embargo, se espera que Durant se pierda gran parte de la temporada 2019-20, si no toda, debido a una lesión que sufrió en el tendón de Aquiles en la Final de este año, en que los Warriors cayeron ante los Toronto Raptors (4-2).



Durant también ha sido elegido diez veces al Juego de Estrellas de la NBA, siendo elegido en dos de ellos el MVP (2012 y 2019), y fue Novato del Año en su debut en 2008.



