Julio Teherán abre por sexta vez seguida la temporada de Grandes Ligas

Y de nuevo, ¡el colombiano Julio Teherán lanzará en el partido inaugural de una temporada para los Bravos de Atlanta en el béisbol de las Grandes Ligas!

Será este jueves (2:05 p. m., hora colombiana) en el estadio Citizens Bank Park, la casa de los Filis de Filadelfia, primer escollo que tendrá el equipo campeón de la División Este de la Liga Nacional.



Es la sexta ocasión consecutiva que, este hijo de Cartagena de Indias, de 28 años, se sube a la 'lomita de los sustos' el día de la apertura de su equipo. Y eso es una marca para la divisa desde cuando se estableció en Atlanta, en 1965. Y compartirá el récord con Warren Spahan, miembro del Salón de la Fama, que lo hizo en seis ocasiones seguidas entre 1957 y 1962, cuando la sede del equipo era en Milwaukee.



En sus cinco salidas en ese día especial, el derecho tiene registro de un triunfo y una derrota, con efectividad de 2,73. Hay tres partidos sin decisión.



En un comienzo, Teherán no estaba programado para abrir hoy. Esa responsabilidad estaba para su compañero Mike Foltynewicz, pero este se lesionó. Entonces, el mánager Brian Snitker se decidió por el colombiano.



"Es un gran honor representar a Bravos de Atlanta, es una responsabilidad grande. Me llena de mucho orgullo, por mi familia, por mi país... buscaré hacer mi trabajo de manera concentrada", declaró Teherán, sobre su designación, la semana pasada al periodista cartagenero Freddy Jinete, jefe de prensa de la Federación Colombiana de Béisbol, que lo visitó en Orlando (Estados Unidos), sede de los campos de entrenamientos de primavera de los Bravos.



El pasado viernes, en Orlando, Teherán tuvo su última salida en la pretemporada en el triunfo 4-3 sobre los Tigres de Detroit. Ese día salió sin decisión, tras cinco episodios en que le conectaron 7 imparables y le anotaron 2 carreras. Ponchó a 5 y concedió 2 bases por bolas.



"El juego del día de la apertura pasa y estoy enfocado en mejorar mis números. El año pasado no fue malo, pero pudo ser mejor... Debo estar concentrado para que el equipo no pierda su abridor en los primeros innings y así darle descanso al bullpen (lanzadores relevos)", dijo en la entrevista.



El año pasado, Teherán quedó con marca de 9 victorias y 9 derrotas en 31 presentaciones en el torneo regular, aunque perdió su condición de abridor en la postemporada y actuó como relevo. De por vida, tiene 67-62, con efectividad de 3,64.



El único colombiano que ha lanzado como abridor en el juego inaugural, y por desde este jueves seis oportunidades, tendrá como bateador rival de los Filis a Bryce Harper, quien pasó de los Nacionales de Washington al equipo de Filadelfia, por 330 millones de dólares por 13 años, el contrato más alto de los historia del deportes por unos cuantos días hasta que los Angelinos firmaron a Mike Trout, por 430 millones por 12 años.



DEPORTES

Barranquilla