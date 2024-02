El drama de Julio César Chávez con su hijo, que no ha podido superar las adicciones

Los días del excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez no son los mejores, pues sufre un drama por las adicciones de su hijo, a quien no le ha podido ayudar para que salga del túnel.

Julio César Chávez Jr. ha tenido serios enfrentamientos con su padre en los últimos meses, lo que tiene a su progenitor en malas condiciones.

Siente impotencia

Hace poco en Los Angeles, Estados Unidos, Chávez Jr. fue detenido por la policía, cuando portaba un arma de fuego, que no tenía el respectivo permiso.



"Hay tres cosas en la adicción: cárcel, hospital y muerte; ya cayó en el hospital, ya cayó en la cárcel, ¿ahora qué sigue? Dios quiera y le haya caído un rayito de luz", dijo Chávez al programa "Boxeo con Diego Soto".



Y agregó: “Se me hace un nudo en la garganta, imagínate cómo me sentía yo con Julio, mi hijo que él vio cómo su padre se destruyó en el alcohol y la droga y ver él cómo se está destruyendo y yo no poder ayudarlo”.

Julio César Chávez Jr. fue detenido por posesión ilegal de un arma Foto: Instagram @jcchavezjr

Si hijo ha tenido varias salidas en falso, como utilizar sus redes sociales para insultar a la familia, por lo que su padre lamenta lo sucedido.



“Me sentía con las manos atadas de no poder ir por este cabrón. Todo lo que hablaba en las redes, todas las tonterías que decía, como ofendía, como lastimaba a su esposa, a mí, pero yo sabía que no era él y eso me da un chin... de rabia, un chin... de sentimiento de yo teniendo mis clínicas y ayudando a tanta gente y no podía ayudar a mi hijo, decía, Dios mío por qué me pones esta prueba tan dura", sentenció.

