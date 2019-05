Después de 30 años, un colombiano estará en el Derby de Kentucky

Julián Pimentel, un caleño de 38 años, será el segundo colombiano en montar en el famoso Derby de Kentucky, que este sábado llega a su edición número 145. Pimentel recoge, después de 30 años, el testigo que dejó Marco Castañeda, quien participó en dos ocasiones: fue cuarto en 1982, sobre el lomo de Water Bank, y luego, en 1989, condujo a Hawkster al quinto lugar de la carrera.

Se fue hace 20 años a probar fortuna en Estados Unidos, tras haber trabajado en los hipódromos de la Villa y los Comuneros, y ahora cumple el sueño de estar en la primera de las tres carreras de la Triple Corona. Pero ese sueño va más allá; dice que tiene opciones de ganar: montará a Win Win Win. La carrera será este sábado, a las 6:50 p. m., hora de Colombia.



Hace 30 años no había un colombiano en el Derby de Kentucky. ¿Qué significa eso para usted?



Es un orgullo poder representar a Colombia, justamente cuando somos un país que carece de hípica en este momento. Es muy importante, me parece. Es un honor para mí.



Usted alcanzó a vivir la última época fuerte de la hípica en Colombia. Montó en el hipódromo de la Villa, también en los Comuneros. ¿Cómo se da su llegada a Estados Unidos? ¿Fue porque acá se acabó la actividad o cuál fue la razón?



Mis padres me trajeron a Estados Unidos. Estuve en Villa de Leyva y en Los Comuneros, no tuve muchas oportunidades. Cuando llegué acá tuve la oportunidad de trabajar también con caballos.



Usted viene de familia hípica. ¿Cómo es esa relación familiar?



Mi tío Humberto Chávez fue entrenador en Colombia, y mi otro tío, Javier Chávez, también fue jockey. Ellos me llevaron al hipódromo desde muy pequeño. Ahí, con ellos, aprendí.



Cuando llega a Estados Unidos, ¿qué opciones encuentra para seguir en la hípica?



La verdad, no veía muchas posibilidades. Primero, no hablaba el idioma. No tenía papeles tampoco. No pensé que las cosas se me dieran como salieron. Mis familiares conocían a un jockey que se llama Carlos Ortiz, él trabajaba para un entrenador muy bueno aquí, que se llama William Mott. Me llevaron a trabajar con ellos, estuve tres años con ellos y aprendí mucho. Mott está en el Salón de la Fama de la hípica. Ya llevo 20 años acá.



¿Cuándo empieza a correr ya en forma?



Como a los seis o siete meses ya el entrenador me dijo: “Estás listo para empezar a correr”. Pero tenía el problema de los papeles. Me demoré tres años para comenzar a montar, mientras resolvía la documentación. Debuté en Belmont Park, para el mismo Willy Mott, coincidencialmente, para los mismos dueños que voy a montar ahora en el Derby. Una cosa increíble. El domingo fui a montar el caballo a Kentucky y fue el mismo Mott el que me hizo caer en cuenta de la coincidencia. Pero había otra coincidencia: saqué una foto y le mostré que la persona que cuidaba el caballo con el que debuté es el que cuida hoy a Win Win Win.

Julián Pimentel aspira a ganar el Derby de Kentucky. Desde 1989 no había un colombiano en esta prueba. Foto: Facebook: Julián Pimentel



¿Por qué no tenemos hoy hípica en Colombia?



Han tratado de abrir hipódromos, pero no sé si falta organización, si falta apoyo del Gobierno para que todo sea más claro. Creo que la gente no toma la hípica muy en serio. Hay mucha gente a la que le gusta la hípica, pero no van al hipódromo. Si hubiera más garantías, se podría.



¿Qué expectativas tiene con Win Win Win para la carrera?



A mí me gusta mucho el caballo para ganar la carrera. Yo lo he montado cuatro veces y he ganado tres veces con él. Debutó corto, la segunda vez también corrió corto y venía adelante, venía con los punteros. A la tercera carrera no partió bien. A la cuarta tampoco, pero al final ganó bien e impuso récord en Tampa. El caballo lo montó otro jockey después y viene desde atrás. Creo que puedo venir de atrás y sorprender, el caballo trabajó espectacular. El problema es que acá son 20 caballos, va a recorrer mucho tráfico, pero si encuentro el espacio, creo que tengo mucho chance. Este caballo es nieto de Sunday Silence, que ganó este Derby en 1989.

El año en que ganó ese caballo fue el último en que montó un colombiano, Marco Castañeda. Otra coincidencia...



No tenía ese dato. No sé si soy el único, hay gente que me decía que era el único. Vamos a montar el Derby ahora y veremos cómo nos va. Ya estar acá es un sueño. No es ganancia porque quiero ganar, pero es un orgullo poder montar en este tipo de carreras.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc