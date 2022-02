La selección española de baloncesto venció este jueves a la de Ucrania por 88-74 en el Palacio Municipal de los Deportes de Vista Alegre de Córdoba (España) en un partido en el que las principales protagonistas fueron las emociones debido al conflicto bélico que sufre el territorio ucraniano con Rusia.



Un partido que, desde el principio, se notó que era especial, y no por lo deportivo, ya que el público del Palacio de Vista Alegre dedicó una emocionante ovación a la selección ucraniana tanto cuando pisó por primera vez la pista cordobesa como después de sonar su himno.



Y antes del juego, se guardó un minuto de silencio por las víctimas El pívot ucraniano Artem Pustovyi llevaba en la mejilla escrito un rotundo 'NO WAR' (no a la guerra), y los algunos jugadores llegaron al pabellón con banderas de su país en los hombros.

El minuto de silencio en el partido entre España 🇪🇦 y Ucrania 🇺🇦. Los jugadores ucranianos con lágrimas en los ojos.pic.twitter.com/xd4ihZXEP2 — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) February 24, 2022

Así despide Córdoba a loa jugadores ucranianos, que salen llorando. Tremendo pic.twitter.com/ArcuG5Yxfw — Lucas Sáez-Bravo (@LucasSaezBravo) February 24, 2022

Había alguna enseña ucraniana más en las gradas. A pesar de todos los condicionantes externos, el choque comenzó con los dos equipos muy metidos en la pista, e incluso con la selección ucraniana con un punto más de intensidad, lo que le permitió conseguir un parcial de 0-4 en el arranque.



Por su parte y conforme pasó el tiempo del primer cuarto, el combinado español impuso su dominio sobre el parqué cordobés gracias a un Quino Colom que lideró el ataque nacional para acabar los diez primeros minutos con cinco puntos arriba (22-17).



En el inicio del segundo cuarto se mantuvo la misma tónica con la que finalizó el primero, con un cuadro dirigido por Sergio Scariolo dominador y poniendo aun más ventaja en el electrónico del Palacio de Vista Alegre. Esta distancia se acrecentó con el paso de los minutos e hizo que ambos equipos encarasen el paso por vestuarios con una clara victoria del cuadro español merced a un Quino Colom que demostró su experiencia sobre la cancha cordobesa (45-29).



Tras un descanso donde el homenaje al exjugador cordobés de baloncesto e internacional con España Felipe Reyes fue el principal protagonista, ambos equipos retornaron del paso por los vestuarios con una igualdad reseñable gracias al buen juego individual del ucraniano Randle, aunque un triple de López-Arostegui calmó los ánimos visitantes. De hecho, y a partir de ese lance, la selección española volvió a ser muy superior a la ucraniana y se marchó al último cuarto venciendo por 27 puntos (73-46). Por último, el cuarto cuarto fue un trámite para que ambos equipos finalizaran su estancia de la mejor manera en Córdoba.



