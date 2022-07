Siete jugadores de rugby en Australia boicotearán por razones religiosas y personales la decisión de su equipo de vestir para un partido una camiseta con los colores del arcoíris con motivo del orgullo LGTBI, informó este martes su entrenador.

Rechazo a la camiseta

La camiseta del equipo Manly Sea Eagles, presentada la víspera, tiene los colores que identifican a la comunidad LGBTI en la manga y alrededor de la publicidad del torso; y será utilizada este jueves durante un partido contra Sydney Rooster, ambos conjuntos de Sídney.



"(Ellos) no vestirán la camiseta porque entra en conflicto con sus creencias culturales y religiosas", dijo su entrenador, Des Hasler, en una rueda de prensa, al asegurar que el resto de los jugadores si lucirá la prenda anunciada.



El preparador reconoció que no consultaron con los jugadores el uso de esta camiseta, lo que deja en vilo la participación en el encuentro de estos siete deportistas. "La intención de la camiseta es apoyar la defensa y los derechos humanos relativos a los movimientos de género, raza, cultura, capacidad y LGBTI. Lamentablemente, la ejecución de lo que pretendía ser una iniciativa extremadamente importante (...) fue deficiente", expresó el entrenador, al pedir disculpas públicas.



'Apartados, por seguridad'

Foto: EFE/Manly Sea Eagles

Los siete jugadores del Manly Sea Eagles que se negaron a seguir la iniciativa del club de vestir hoy esta camiseta para su partido contra los Sydney Roosters no participaron en el encuentro por miedo a que su presencia provocara comportamientos violentos en una parte del público.



"Por la seguridad y el bienestar de los jugadores, el club ha decidido que lo mejor es que no participen en el partido", dijo el director ejecutivo provisional del club, Gary Wolman, al periódico 'The Australian'.



El boicot de los siete rugbistas ha causado polémica en Australia, donde incluso el primer ministro, Anthony Albanese, se pronunció al recordar la importancia de respetar "a todos por lo que son" y de que "el deporte sea más inclusivo", en declaraciones recogidas por la cadena pública 'ABC'.



Las existencias de la camisetas con el color arcoíris del equipo de Sídney se agotaron en menos 24 horas en venta a través de la página web, apunta la cadena pública 'SBS'.

*Con EFE