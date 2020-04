Durant, jugadores de Nets y Lakers terminan cuarentena por coronavirus

Las plantillas de Lakers de Los Ángeles y Nets de Brooklyn han completado 14 días de aislamiento sin que ninguno de sus jugadores presente síntomas de Covid-19, dijeron este miércoles ambas franquicias de la NBA.

De todas formas, los equipos seguirán manteniendo las pautas de prevención de contagio establecidas por las autoridades sanitarias, como mantenerse en sus residencias y guardar distancia con otras personas.



En el caso de los Lakers, la franquicia había informado el 19 de marzo que dos de sus jugadores dieron positivo en un test de Covid-19, sin ofrecer sus identidades.



Por los Nets, el mánager general, Sean Marks, dijo que ninguno de los cuatro jugadores de su equipo que también dieron positivo, entre ellos la superestrella Kevin Durant, muestra ahora síntomas de la enfermedad.



Todo el grupo de los Nets entró en cuarentena el pasado 17 de marzo al detectarse que uno de los jugadores mostraba síntomas del coronavirus.



Durant, de 31 años, no ha debutado todavía con Brooklyn debido a la grave lesión en el tendón de Aquiles que sufrió en las pasadas finales de la NBA, cuando pertenecía a los Golden State Warriors.



La otra estrella del equipo, el base Kyrie Irving, apenas disputó 20 partidos con la franquicia neoyorquina antes de tener que renunciar al resto de la campaña por una lesión en el hombro. Aunque la temporada regular está suspendida desde el 11 de marzo, y los playoffs probablemente se retrasarán, Marks prefiere no acelerar las previsiones de recuperación de sus estrellas de cara a la postemporada.



"No creo que sea justo para estos deportistas ni para el equipo establecer un calendario para esto", dijo Marks. "Creo que todos están lidiando con cosas más grandes y mucho más urgentes".



En total se ha reportado que 14 miembros de equipos de la NBA dieron positivo en pruebas de Covid-19 desde el inicio de la emergencia, de los cuales al menos 10 son jugadores.



AFP