Jugadores piden salarios completos y justos para volver a competir

Los jugadores de las Grandes Ligas dicen que en caso de que se inicie la temporada regular exigirán que se les pague sus salarios completos y prorrateados. Lo anterior porque pondrían en riesgo su salud, según varios jugadores que ocupan puestos clave de liderazgo en la Asociación de Jugadores de Béisbol de las Grandes Ligas (MLBPA).

Dicen que la salud está ante todo en sus mentes, por lo que requieren una compensación justa, ya que creen que el riesgo será inherente debido a los problemas actuales relacionados con la pandemia de coronavirus.



El miembro de la junta ejecutiva de la MLBPA y receptor de los Yanquis de Nueva York, Chris Iannetta, dijo este domingo en entrevista con la cadena de noticias deportivas ESPN, que "si no hay aficionados en las gradas, existe un riesgo intrínseco que los jugadores van a asumir".



"Existe un riesgo intrínseco de que el personal de apoyo y los entrenadores se comprometan, y deberíamos recibir una compensación justa por asumir ese riesgo para la mejoría del juego y para que los propietarios puedan obtener grandes ganancias del juego", agregó.

Es uno de los muchos puntos de conversación que los jugadores están listos para hacer cuando la liga finalmente presente su propuesta (o propuestas) para comenzar la temporada, que podría ser el martes.



"No creo que se pueda hacer nada hasta que se garantice la seguridad y nos sintamos cómodos con eso", dijo el miembro de la junta ejecutiva y relevista de los Cardenales de San Luis, Andrew Miller.



"No es difícil separarse un poco de los jugadores que tienen niños que pueden tener condiciones, u otros miembros de la familia que viven con ellos. Estoy seguro de que antes de que ocurra algo, solucionaremos todos esos problemas", dijo.



Los jugadores realizaron una conferencia telefónica con miembros de la junta ejecutiva el viernes en anticipación de discusiones serias con la liga la próxima semana. Esperan obtener respuestas a sus preguntas de salud y también están listos para abordar las consideraciones financieras.



"Entendemos que este año no será tan gratificante financieramente para los de propietarios, pero hay un mayor riesgo esta temporada", dijo Miller. "Dicen que aún no es seguro llevar a los aficionados a los juegos, pero a nosotros nos están pidiendo que juguemos, eso significa que existe un riesgo", dijo.



Los jugadores dejaron claro que quieren jugar y entienden claramente que será una temporada como ninguna otra. "Todo el mundo está dispuesto a cualquier cosa que tenga sentido", añadió Miller.



EFE