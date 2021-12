Casi 30 años después de que Álvaro Teherán fuera el primer basquetbolista colombiano en acercarse a la NBA, Jaime Echenique parece estar a un par de firmas de ser oficializado como refuerzo de emergencia por 10 días de los Washington Wizards de la NBA.



Lo invitamos a leer: Bolsa de jugadores del fútbol colombiano

Echenique venía jugando con el Capital City Go-Go, equipo filial de los ‘hechiceros’, en el cual recaló después de disputar la Summer League de la NBA y no ser seleccionado para disputar la temporada regular.



Según el periodista Sigilfredo Franco, el equipo de la capital de Estados Unidos llamó a Echenique por las ausencias en la escuadra. “El jugador ya presentó exámenes médicos y estaba pendiente de firmar su contrato y ser oficializado”, dijo Franco a EL TIEMPO.



El colombiano llegará para cubrir el espacio de Montrezl Harrell, quien entró en protocolo de prevención por covid-19.

Teherán, el primero

Facebook Twitter Linkedin

Alvaro Teherán Foto: Archivo / EL TIEMPO

Álvaro Teherán participó en partidos de pretemporada y estuvo a punto de disputar juegos oficiales de la NBA. Murió en 2020 en Cartagena, a los 54 años, tras permanecer tres días en UCI por problemas renales.



Teherán lució la camiseta de los Sixers de Filadelfia en la antesala de la temporada 1993-94. Fue excluido el jueves 4 de octubre de 1993, un día antes de comenzar el torneo.



"Con Filadelfia hice los campamentos de novatos y de veteranos. Llegué a jugar cinco partidos de pretemporada. La temporada comenzaba el 4 de octubre y un día antes estaba en mi cuarto, ilusionado con jugar en la NBA, pero a eso de las 8 de la noche me comunicaron que salía del equipo", dijo Teherán en una entrevista a EL TIEMPO.



"Me dijeron que no era mi hora, que esperara. A menos de 24 horas me cortaron. Luego traté con Washington, con Rockets de Houston y finalmente volví a España, donde estuve dos años más", concluyó.

Tello, en la Summer League

Juan Diego Tello aceptó en 2008 una invitación que le hicieron los Sacramento Kings para jugar en Las Vegas NBA Summer League en donde anotó 2 puntos, un rebote y un robo en 4 minutos de juego, convirtiéndose así, en el segundo colombiano en jugar con un equipo de la NBA.



Esta liga se inició en el 2004 con el objeto de reemplazar los desorganizados juegos que se hacían en los parques durante el verano, en donde los profesionales median su talento contra toda clase de jugadores.



Tello nació en Medellín el 5 de noviembre de 1985. Tiene más de 2 metros de estatura y viene de ser campeón con Titanes de Barranquilla en la primera liga de este 2021.

Ángola, otra ilusión que no se consolidó

Facebook Twitter Linkedin

Braian Angola (izq.), basquetbolista colombiano. Foto: AFP

En 2020, EL TIEMPO informó que Braian Angola, hoy en el baloncesto de Grecia, había firmado un contrato con el equipo de Orlando para ser parte de la G League (Liga de Desarrollo) y jugar con el quinteto Lakeland Magic. Además, dentro de ese movimiento, el deportista de Villanueva, Casanare, fue invitado a hacer la pretemporada con el primer equipo y tener la posibilidad de probarse para llegar a la NBA. De inmediato, esta noticia se reprodujo y el jugador se hizo más conocido.



Con mucha ilusión y expectativa, el basquetbolista arrancó a finales de septiembre la pretemporada con el equipo. La meta era clara: quedarse con un cupo entre los 15 jugadores (límite de la NBA) que debutarían pasado mañana contra Heat de Miami en el baloncesto estadounidense. El escolta fue mostrando un talento superlativo que lo fue llevando a estar en el reducido grupo que iba a quedar seleccionado.



Pero, cuando el punto de ebullición era más alto y la champaña estaba por servirse para festejar que Colombia tendría su primer jugador en la historia en jugar en la NBA, la vida llena de colores cambió a un gris cada vez más negro. “El equipo liberó a Brian Angola-Rodas, el presidente de operaciones Jeff Weltman lo anunció” fue el mensaje que publicó el equipo en Twitter.



DEPORTES