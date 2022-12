Una gran polémica se postra sobre las mesas de póker en el mundo. En el mismo año en el que el ajedrez fue noticia por las acusaciones contra Hans Niemann de usar un juguete sexual para supuestamente hacer trampa, el juego de apuestas también se ve afectado por un escándalo con tintes insólitos.

En la más reciente partida del 'MaxPainMonday', un show de póker que se transmite por Internet, la jugadora asiática Sashimi, reconocida 'youtuber', se llevó todas las miradas por la que catalogan como una 'trampa maestra'.



En resumidas cuentas, Sashimi mostró sus senos para distraer a los rivales. Y, según comentan quienes vieron la partida, parece que la 'estrategia' le funcionó. Eso sí, los dueños de los casinos están expresando su rechazo.

Polémica por 'as bajo la manga'

Según se vio en el 'stream', el jugador que se sentó al lado de Sashimi no logró enfocar su atención por cuenta de la estrategia de la jugadora.



Ante eso, según reseña el diario español 'La razón', el dueño del casino donde se llevó a cabo el juego comentó:



“Hemos hecho un montón para hacer crecer el juego y obtener un montón de globos oculares. Traemos 'influencers', atletas, músicos, 'youTubers', etc. Queremos que el póker sea más grande. En retrospectiva, ojalá hubiera sabido lo que estaba haciendo Sashimi y que eso podría ocurrir. No lo sabía hasta que ocurrió. Ojalá la hubiera vetado”, aseguraba una de los dueños del casino.



“Pero a la mayoría de la gente le parecerá entretenido e inocente, aunque pueda ser de mal gusto e innecesario. No sabía de antemano lo que estaba pasando y que podría suceder. Pero no creo que sea para tanto. En cualquier caso, nos importa mucho el póker y queremos que crezca mucho”, añadió.



Según destaca dicho medio, la mujer asegura que el seno que mostró "no es el suyo". Eso sí, reseña 'La razón': "sí que le sirvió para hacer la broma, que es lo que dice que era y para ganar la apuesta que estaba jugando".

