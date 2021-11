Así se encendió la llama de los Juegos Panamericanos Junior

Los Primeros Juegos Panamericanos Junior tomaron su primera bocanada de aire este jueves en la colombiana Cali cuando los jóvenes atletas locales Juan Manuel Morales y Valeria Cabezas encendieron el fuego panamericano.



Fue una bocanada que hizo honor al lema de esta edición inicial que irá hasta el próximo 5 de diciembre: "Vuela alto, el mundo es tuyo". Y es que la inauguración se vivió en una noche lluviosa, una noche de clima atípico para una ciudad del pacífico en la que el sol siempre arde y sube la temperatura del cuerpo y del alma.



Pero Cali voló alto este jueves 25 de noviembre y llenó de color, música y juventud la noche panamericana que fue tomando el calor digno de las justas de la juventud a punta de pop, salsa, música de nuestra América indígena, y la música del Pacífico colombiano.



Un desfile de países

Antes de que el fuego olímpico encendiera los Juegos, Cali recibió a las delegaciones de los 41 países participantes en los Primeros Juegos Panamericanos Junior. Fue a ritmo de la música característica de cada nación, fue un saludo que bajaba desde las tribunas del estadio Pascual Guerrero hasta los jóvenes que portaban los estandartes de cada país.



Abrió el desfile de delegaciones Argentina con la música de la banda Soda Stereo en el fondo y la gente celebró a los gauchos que se aparecieron con un gran número de deportistas. Los siguió un corto grupo de tres deportistas de Antigua y Barbuda que no se quisieron perder la fiesta y en adelante el ambiente se fue calentando cuando los cubanos ingresaron al escenario a ritmo de Celia Cruz- la primera puesta en pie del público-, los estadounidenses a ritmo de Bruce Springsteen y su "Born in the USA", los venezolanos y su música llanera y el delirio que produjo la Pollera Colorá de Colombia, -la segunda ovación de pie del público-.



Fue el momento para que el presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, y el ministro del Deporte de Colombia, Guillermo Herrera dieran apertura a los juegos. "Gracias por hacer posible esta gran fiesta del deporte, gracias Colombia", dijo Ilic al abrir los Juegos.

La llama inauguró todo

