Colombia, con plazo de pagos a Panam Sport para poder organizar los Panamericanos 2027

Los Juegos Panamericanos de Barranquilla 2027 siguen en veremos. Los incumplimientos que ha tenido Colombia con los compromisos pactados en el contrato con Panam Sports, la empresa que maneja las justas, tienen en vilo a la competencia. Este jueves hubo una novedad importante.

Este miércoles, la Ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y el presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano, presentaron en Santiago de Chile a Panam Spots una propuesta en la que se ratifica el interés de realizar los Juegos.

Antecedentes

El 30 de agosto de 2023, Panam Sports envió una carta en la que le dio un ultimátum a Colombia para ponerse al día con los compromisos económicos y ratificar la sede para los Panamericanos. El plazo terminará el próximo 29 de octubre.



Son ocho millones de dólares los que no se han cancelado. El compromiso era que Colombia entregaría cuatro millones el 30 de julio del 2022 (en el anterior gobierno) y los otros cuatro el 30 de julio del 2023 (gobierno actual), pero eso no se cumplió.



Panam Sports exige no solo la cancelación total del dinero antes de la fecha indicada, sino que se debe pagar la póliza del seguro o boleta de garantía bancaria a por 50 millones de dólares, el 31 de enero de 2023.

Plazo para pagar

Según supo EL TIEMPO, durante la reunión en Santiago se llegó a un acuerdo para mantener en firme la competencia en Barranquilla.



El plazo que logró el país es de 90 día para el pago de los 8 millones de dólares pendientes. Se pagarán en dos contados: 4 millones deben pagarse antes del 30 de diciembre y los otros 4 deberán cancelarse antes del 30 de enero. Así se garantizará que el país pueda realizar los Juegos, teniendo en cuenta que Asunción (Paraguay) también es aspirante.



En el Salón San Cristóbal del Hotel Sheraton de Santiago, en Chile, el presidente de Panam Sports, Neven Ilic, dio a conocer el nuevo plazo en el que se decidirá la sede de los Juegos Panamericanos del 2027.



Ilic y su equipo de trabajo, ante las nominaciones de Barranquilla, en Colombia, y Asunción, en Paraguay, decidieron alargar la toma de decisiones para que ambas ciudades candidatas, y sus respectivos CON, siguieran estructurando la mejor propuesta para el desarrollo de la siguiente cita panamericana.



La organización de los Juegos en Barranquilla solo ha cancelado $250.000 dólares por otorgamiento de la sede (30 de julio del 2021), un millón más por la concesión de patrocinios (30 de julio del 2021) y otra cantidad igual por el mismo concepto, que se pagó el 30 de noviembre del 2021.



Lo anterior, sin tener en cuenta que la organización y realización de las justas tiene un costo de US400 millones, confirmó Mindeporte.



DEPORTES

