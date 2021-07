Juegos Olímpicos: ¿por qué el patinaje no está incluido?

Una de las novedades de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 fue la inclusión de cinco nuevas disciplinas en el programa: skateboarding, karate, baloncesto 3x3, surf y escalada deportiva.



El patinaje, deporte en el que Colombia se destaca como potencia mundial, aún no ha conseguido ser incluido en las justas de verano. Le contamos por qué.

El patinaje sobre ruedas no hace parte de las disciplinas que compiten en los Juegos Olímpicos (JJ.OO.) de verano. ¿La razón? No ha conseguido el número total de votos necesarios para que hacer parte del programa de las justas, según explica Señal Colombia. Por ahora, el patinaje de velocidad sobre hielo está incluido en los Juegos Olímpicos de invierno.



El medallero de Colombia, que se cuenta desde 2002, muestra que los patinadores de este país han obtenido un total de 773 medallas de oro, plata y bronce. En oro, Colombia cuenta con 365 medallas; de plata tiene 234 y de bronce, 174. El país que más cerca está en ese escalafón es Estados Unidos, con 228 medallas en total.



De acuerdo con el Comité Olímpico Colombiano (COC), del total de medallas desde 1992, Colombia se ha quedado con el 31% de preseas.



La patinadora colombiana, Fabriana Arias, quien ha sido campeona mundial en 15 ocasiones.. Foto: Comité Olímpico Colombiano

Fabriana Arias, 26 años, es una de las patinadoras colombianas más laureadas en el mundo. A principios de este año, en conversación con Caracol Radio, la atleta dio su opinión sobre por qué el deporte no está incluido en los JJ.OO. de verano:



"Colombia gana, y gana muchísimo a nivel mundial. Nos damos cuenta de que nosotros ganamos entre 20 y 25 medallas de oro, y el segundo país gana 5, 7 u 8 como mucho. Entonces es una gran diferencia. Y no sé, diría yo que para el mundo no sería bueno que en unos Juegos Olímpicos, el patinaje y sobre todo Colombia se lleve tantas medallas de oro", afirmó.



La deportista, quien ha sido 15 veces campeona mundial, agregó que también hace falta un gran patrocinador del patinaje para darlo a conocer más a nivel mundial, mostrándolo como una disciplina muy completa y exigente. También dijo que con los medios de comunicación se podría hacer más reconocido el deporte y a los patinadores colombianos.



En el 2018, por primera vez en la historia, el patinaje de velocidad sobre ruedas fue incluido en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se desarrollaron en Buenos Aires, Argentina. En esa ocasión, los patinadores Gabriela Rueda y Jhonny Angulo ganaron medalla de oro en sus categorías.



Luego de su triunfo, Rueda expresó que sus sueños eran ser campeona del mundo en la categoría de mayores y participar en los próximos Juegos Olímpicos.



Sin embargo, el skateboarding, la escalada deportiva, el surf y el break son los cuatro deportes propuestos por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos París 2024 para incluirse en esa edición.



