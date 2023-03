Los Juegos Nacionales y Paranacionales del 2023 en el Eje Cafetero no escapan a su historia. A casi ocho meses de su inauguración, son varios los problemas que el comité organizador vive, verdaderos dolores de cabeza que ponen contra la pared a la organización del evento.

Manizales, Pereira y Armenia son las ciudades que llevan el mayor peso de la realización de unos Juegos que a hoy presentan muchos atrasos en sus obras y que hacen peligrar el cumplimiento de los cronogramas.



Precisamente, sobre ese particular, en su paso por Manizales, habló la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. Y, para comentar las justas, arremetió contra los alcaldes de Bogotá y Medellín.



(Puede leer: Entorno de Piqué explota y contradice con todo a Shakira: 'Se han llevado fatal').

'No los veo bien con los Juegos'

Facebook Twitter Linkedin

María Fernanda Cabal habló sobre sus años en el colegio. Foto: Facebook María Fernanda Cabal / iStock

"Cuando uno tiene un alcalde mamerto e incompetente como el de Manizales, en su imaginario dice locuras...", dijo la senadora del ala más fuerte de la derecha, en charla con los medios, al responder a una pregunta sobre los Juegos Nacionales.



"Además, la mayoría tiene conductas como bipolares, parecidos a Quintero, de Medellín, a la alcaldesa Claudia, de Bogotá, que en día lloran y al otro ríe. Creo que no van a poder hacer los juegos porque en ocho meses no van a poder organizar los centros deportivos", añadió.



"No los veo bien con los juegos", concluyó.

Más noticias

DEPORTES