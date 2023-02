Los Juegos Nacionales y Paranacionales del 2023 en el Eje Cafetero no escapan a su historia. A nueve meses de su inauguración, son varios los problemas que el comité organizador vive, verdaderos dolores de cabeza que ponen contra la pared a la organización del evento.

Manizales, Pereira y Armenia son las ciudades que llevan el mayor peso de la realización de unos Juegos que a hoy presentan muchos atrasos en sus obras y que hacen peligrar el cumplimiento de los cronogramas.



(Miguel ‘Supermán’ López 'pone en jaque' al ciclismo colombiano, video)

(Rigoberto Urán, explosivo: ‘No tenemos un ciclista bueno’)



Hasta hace unas dos semanas, los Juegos no tenían director y el tiempo apremiaba. La ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, nombró a Baltazar Medina, hombre del deporte, que conoce el fondo de la situación y que se ha empapado del tema.



Medina, quien estuvo al frente del Comité Olímpico Colombiano (COC), estará acompañado en la subdirección de los Juegos por Andrés Rendón, todo con el fin de sacarlos adelante.



El Director sabe que la pelea es contrarreloj, que las obras están atrasadas y se ha dado un plazo de tres meses para trabajar y analizar las opciones de cambios de sedes, si es que el cronograma de las obras no se alcanza a cumplir.



Medina habló con EL TIEMPO y fue enfático en afirmar que no le temblará la mano para tomar determinaciones transcendentales con el objetivo de sacar adelante las justas.

Facebook Twitter Linkedin

Baltazar Medina Foto: Prensa COC

¿Cuál es el presente de los Juegos?

Van tomando una dinámica propia y con la intensidad en los temas críticos para poder hacer cálculos exactos. Hay que tener bien claro los cronogramas para la terminación de obras, todo con el fin de tomar posibles soluciones, si es que no se pueden cumplir.



¿Cómo están las obras?

Hay obras demasiado críticas. El complejo acuático, los coliseos multipropósitos, la pista de atletismo, que es el deporte rey y la esencia de los Juegos, la disciplina que más número de atletas compite y cualquier falla afectaría todo.



¿Es lo más complicado en el momento?

La dirección de recursos del sistema tiene ya todo el cronograma de obras. Hay que seguirlo, es una línea de tiempo. Hay que establecer porcentajes de avances para llegar al 100 por ciento a la etapa requerida para la apuesta a punto del escenario del atletismo.



¿Y si no está concluida la obra?

Si eso pasa nos toca llevarnos el atletismo del eje cafetero, de Armenia para Cali.



Antioquia y Tolima mostraron interés en hacer los Juegos, ¿eso es viable?

Tengo que reconocer que la gente del Tolima y de Antioquia se ofrecieron para apoyarnos, pero la única opción que tenemos es esforzarnos para cumplir.



¿Y los otros deportes en vilo?

Los otros escenarios estarán en proceso de remodelación, como el patinódromo, la pista de BMX que se hará en Armenia, ese es un proyecto de cuatro meses. La idea es ordenar los coliseos menores y allí se programarán los deportes de combate, tenis de mesa y otras disciplinas que no requieren de espacios dotados.



¿Qué pasa con el complejo acuático?

Tenemos la intención de dividir a este deporte, por eso estamos concentrados en los complejos acuáticos de Manizales y de Pereira. Si avanza el proyecto se mantiene todo, pero si vemos que las obras se están quedando y no avanzan concentraremos ese deporte en la ciudad que mayores avances presente para hacer todo en una sola parte.



Todo se ve muy complicado…

Es complicado, pero soy optimista. Hay un compromiso grande del Ministerio, están los recursos asignados y eso es un tema a favor. Se hacen contrataciones de otras obras y los gobernadores y alcaldes locales están comprometidos para colaborar.

Facebook Twitter Linkedin

Juegos Nacionales, escenarios en construcción. Foto: LA PATRIA



Todo sobre la hora puede generar fallas…

Lo que buscamos es alinear todos los intereses en un solo propósito, que es sacar adelante los Juegos. Es el máximo evento del deporte de país y no puede tener fallas por la calidad.



¿Los Juegos se pueden trasladar a otra región?

Los Juegos se harán en el eje cafetero. Algunos ofrecieron ayuda, pero se harán en el eje.



¿Se contempla la idea de aplazarlos?

Los Juegos hace hacen. La carta fundamental no admite que se aplacen, la ley dice la fecha en la que se hacen. Esa opción la pensé, pero me hicieron esa consideración y no hay nada qué hacer.



¿Cuál es el plazo para saber si algunos deportes se trasladan de sede?

Tenemos que fijar la fecha para mirar el tema de los escenarios. Las delegaciones tienen que concretar hoteles con recursos públicos, si se contrata en una ciudad y se hace en otra se causa un problema grave. Creo que esa fecha eso lo decide el comité, pero pensaría no puede ser con posterioridad al mes de mayo.



¿Hay algo de positivo en todo esto?

El tema del compromiso del Gobierno con los Juegos. Se harán unas justas de buena calidad y el interés de alcaldes y gobernadores es ese.



¿Cuál es el mayor enemigo de los Juegos?

El invierno, fuera de los cronogramas. Si se suman interrupciones a los trabajos esa es una variable que no se puede calcular, pero que incide.

Facebook Twitter Linkedin

Valle, campeón de los Juegos Nacionales de mar y playa. Foto: Prensa Mindeporte y COC



¿Por qué hubo cambio de edades en algunos deportes a última hora?

Hay una confusión jurídica. La carta fundamental de los Juegos dice que son de categoría abierta. Entendería que cuando se habla de abierta es porque no se le pone límite a la edad. Hay quienes dicen que abierta es que se tiene la libertad de escoger la categoría y no estoy de acuerdo. Es válido que algunas federaciones establezcan límites de edad.



Pero eso es un problema para algunos departamentos…

Eso se refiera a que ya unos deportistas tienen el derecho adquirido para disputar los Juegos, ya consiguieron la clasificación, caso voleibol, y el Ministerio dice que no hay problema. Si un departamento quiere llevar a sus atletas en una categoría limitada, por la razón que sea o respeto a los deportistas que consiguieron su cupo, lo pueden hacer. Pero hay que aclarar que la clasificación y participación en los deportes de conjunto es numérica y no nominal.



(Piqué: comentario colombiano a foto con Clara Chía es el más popular de todos)



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel