Los Juegos Nacionales del 2023, que se llevarán a cabo entre el 11 y el 23 de noviembre próximos en el Eje Cafetero ya no son la gran preocupación de las ligas y los deportistas, ni tampoco de sus organizadores.

Si bien el cronograma se ha ajustado en varias ocasiones se ha venido trabajando para cumplirlo, aunque en algunas obras ha tocado ajustarlo y más bien echar mano del plan B.

Armenia, Pereira y Manizales se han ido cambiando a los tiempos de entregas de las obras y también han trabajado en otros temas como la implementación, capacidad hotelera y demás para cumplirle al país.

Los Juegos se hacen

Las justas nunca estuvieron en peligro, pues la ley dice que los Juegos se deben realizar en las fechas que se pactan; lo que sí ha estado en peligro es que se cumpla con el calendario de deportes y sedes por el arranque tardío de la construcción y adecuación de algunos de los escenarios.



En enero pasado el peligro era inminente, porque no se estaba cumpliendo con el calendario, pero a hoy hay cierta tranquilidad, aunque no hay que dormirse en los laureles, pues hay mucho trabajo por delante.

Así va la construcción de a pista de BMX de Armenia.

La inversión del Ministerio del Deporte será de $ 146.000 millones que, mediante convenios, serán ejecutados por las entidades territoriales para la construcción de dos escenarios y adecuación de 9 escenarios deportivos. Las entidades territoriales de Caldas, Manizales, Risaralda, Pereira, Quindío, Armenia y Valle del Cauca harán una inversión de $ 154.181 millones, para un total de $ 300.181 millones.



Hace poco, la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, y el director de los Juegos, Baltazar Medina, se reunieron con el contralor general (e), Carlos Mario Zuluaga, con el fin de revisar el informe sobre el estado real de las obras de infraestructura deportiva que se adelantan en el eje Cafetero.



Durante la reunión quedó ratificado el compromiso con el país para que el próximo 11 de noviembre, Caldas, Quindío, Risaralda y la subsede Valle del Cauca reciban a los atletas de los 32 departamentos, el Distrito Capital y la Federación Deportiva Militar, en la que será la edición con más participantes en la historia.



La reunión dejó en firme la realización del evento multideportivo tal y como se ha planteado desde su inicio.

“Confirmamos que la sede de los Juegos es el Eje Cafetero, tenemos un plan B para la infraestructura que no se va a realizar. Avanzamos en seguir unidos junto a la Controlaría para que las obras se culminen”, destacó Astrid Rodríguez, ministra del Deporte.

Escenario de los Juegos Nacionales.

“Las obras van avanzado. El tema que más llama la atención es el de la infraestructura, de los escenarios, es el que causa ruido, pero hay otros como el de los deportistas, la preparación, la capacidad hotelera, las ligas y demás que hay que tocar”, aseguró la ministra a EL TIEMPO.



Y agregó: “Clave ha sido que el Comité Olímpico Colombiano (COC) se ha unido a la labor. Ya tienen parte de la labor hotelera avanzada. También quedo satisfecha con el tema de la implementación de los escenarios, que ya está confirmada y se espera que vaya llegando en los próximos días a las sedes”.



Mindeporte aseguró que son 23 los escenarios que se construirán y se adecuarán, de los cuales 10 son cofinanciadas por la entidad. Estas obras, que beneficiarán a un millón de personas, también generarán más de 9.000 empleos directos y más de 32.000 indirectos, otro legado de las justas.

“Confiamos en la palabra del Ministerio del Deporte en el sentido de que tienen previsto el plan de choque, que tienen claro que hay unas obras que cuentan con retraso y que hay un compromiso para mantener y sostener la fecha de estas celebraciones”, señaló el Contralor encargado, tras la reunión.



Para Mindeporte, hay tres elementos claves que se trabajan para los Juegos y que son importantes en el avance de los mismos.

Puntos claves

Astris Rodríguez, nueva ministra de Deportes.

El primero es que se quiere que todo lo que tenga que ver con la elaboración de los uniformes y de dotaciones se haga con empresas o personas de la región para apoyar el tema de la economía popular.



“El segundo es que estamos trabajando el tema de la sostenibilidad. Nos preocupa la idea de hacer los Juegos verdes y desde el Quindío, como en los otros departamentos, se trabaja en un kit ecológico”, contó Rodríguez.



Y el punto tres es muy importante. Mindeporte quiere que en Armenia, Manizales, Pereira y los municipios cercanos se implemente durante la realización de las competencias el tema de la educación física, la sostenibilidad y el rendimiento deportivo.



Mindeporte confirmó que algunas de las alcaldías han solicitado adición presupuestal para tratar de aligerar la construcción de algunos escenarios.

“Estamos comprometidos para mirar con justificaciones técnicas y blindarnos con temas de contraloría. Las alcaldías enviarán elementos técnicos para que nosotros miremos si es posible la adición”, precisó la ministra.

Palabra del director

Baltazar Medina, director de los Juegos y Astrid Rodríguez, ministra del Deporte.

Baltazar Medina fue nombrado a finales de enero pasado como director de los Juegos Nacionales y ha sido el encargado de agilizar los procesos.



“Hay de dónde estar tranquilos, pero no nos podemos esperar al 11 de noviembre para la inauguración, hay que empujar duro. Hay compromiso de las partes y hay avances de obras”, le dijo Medina a EL TIEMPO.



Expresidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Medina es claro en advertir que no todos los escenarios estarán terminados para las justas.



“Son pocas las obras que se entregarán, pero quiero dejar claro que el plan es que se puedan utilizar y garantizar la seguridad de los deportistas y del público”, precisó. Las que más rápido se han trabajado y las que estarán casi que en un ciento por ciento listas para su uso en los Juegos serán los escenarios que se adecúan y no los que se construyen como nuevos.



“Hay un ejemplo, como el coliseo del Café, que está en etapa de remodelación y que estará listo para la competencia”, contó.



Desde hace varios meses la organización de los Juegos trazó el plan B para no correr a última hora con los cambios de sedes para algunos deportes.

Medina señaló que se tuvo problemas con el escenario de Boccia, de los Paranacionales, por lo que ese deporte se trasladó a Cali. De igual manera, en Calima-Darién se realizarán las competencias de vela y canotaje y se ratificó que la capital del Valle hará el béisbol, sóftbol y ciclismo de pista, como estaba previsto.

“La natación artística se hará en Pereira, eso lo decidimos hace unas semanas, pues aunque el escenario puede llegar a estar listo no quisimos sorpresas y tomamos la determinación de hacer este deporte en esa ciudad”, indicó Medina.



En Manizales hay inconvenientes con el coliseo mayor en el que se jugará el futsal, pero la organización tiene otro plan, coliseo de un colegio en la ciudad.



“Los escenarios se van a concluir, no van a quedar obras inconclusas o dineros en riesgo. El contralor encargado cuenta con la garantía de que los Juegos Nacionales se van a hacer como están previstos, a partir del 11 de noviembre y todos los deportes, como se tiene programado, se van a realizar en el Eje Cafetero, exceptuando los que con anticipación se ubicaron en otras sedes”, concluyó el director de las justas.



Baltazar Medina confirmó que en la lista larga se registraron 19.000 atletas participantes, pero considera que cuando cada departamento haga la inscripción nominal el número de deportistas será entre 10.000 y 10.500, salvo que se caigan algunos deportes porque no se cumpla con la normatividad del mínimo de atletas.

Rodríguez y Medina confirmaron que los escenarios para los Juegos Paranacionales, del 2 al 10 de diciembre, también en el Efe cafetero, avanzan y su realización está garantizada.

LISANDRO RENGIFO

Redactor de EL TIEMPO

