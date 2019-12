Los Juegos Nacionales, en blanco y negro

Los Juegos Nacionales del 2019 terminaron ayer en Cartagena con el título para el Valle del Cauca, delegación que después de 23 años volvió a obtener la victoria, frente a una Antioquia que se vio pequeña frente al dominio de los campeones.

Y una vez terminaron, pues llegan los balances de unos juegos que tuvieron poco tiempo para organizarse y que en medio de todo salieron adelante.



“Hubo preocupación porque el tiempo fue corto para cumplir, y se sacaron adelante. Fueron 10 meses difíciles. La pelea deportiva fue ardua”, le dijo a EL TIEMPO el ministro de Deportes, Ernesto Lucena.



El arranque no fue fácil, porque, como ha sido tradicional, se presentaron problemas con los reconocimientos deportivos, algunas pruebas se cancelaron y otras estuvieron a punto de no realizarse, en el punto más negativo de las justas.

El atleta no tiene que estar preocupado por si se inscribió o no, pero por los dirigentes y su labor se trunca ese camino FACEBOOK

TWITTER





“Hay una crisis en el sistema nacional del deporte. Muchas ligas no cumplen con lo que se les pide. Lo positivo es que hay que trabajar en la inspección de vigilancia y control para que esos temas no perjudiquen a los juegos. El atleta no tiene que estar preocupado por si se inscribió o no, pero por los dirigentes y su labor se trunca ese camino”, aseguró el ministro.



Para Cecilia Baena, directora de los Juegos Nacionales, lo importante es que Cartagena demostró que puede ser anfitriona de eventos grandes.



“Quedan escenarios dotados, actualizados para las normas internacionales de competencia. Se espera que de acá en adelante las administraciones los sostengan y mantengan. Fueron 42 escenarios dispuestos, cinco nuevos, 21 en adecuación y seis en alquiler. Además, económicamente Cartagena y los demás municipios subsedes crecieron y eso es importante para la región”, agregó.



Sobre el tema de escenarios, el Ministerio del Deporte creará un fondo administrador para ellos, no de todos, sí de los más importantes, con el que se asegure tener recursos públicos y privados para su mantenimiento.



Por otra parte, se evaluará la opción de cambiar la fecha de los juegos para no alterar la preparación de los deportistas hacia los Juegos Olímpicos, y se analiza que podrían realizarse a mitad de año.



Los deportistas quedaron satisfechos con los juegos. Los de experiencia advirtieron que el tema organizativo y de logística fue excelente.



“Los escenarios cumplieron con las normas y no tuvimos inconvenientes en el tema de logística y de organización. Se vio que trabajaron bien y se evidenció el progreso si comparo lo que he vivido en las justas pasadas”, señaló la arquera Ana María Rendón, que ganó tres oros, igual número de platas y un bronce.



“Pude ver que los departamentos cada vez se interesan por apoyar al deporte, lo digo por el número de atletas y el compromiso de ellos. No vi ningún problema mientras estuve en Cartagena”, señaló Esteban Soto, oro en los 20 km de la marcha.



Lucena invitó a los gobiernos del eje cafetero –en donde se realizará la próxima edición de las justas– a comenzar a trabajar lo más pronto posible.



“Eso lo hago con el fin de que las obras estén a tiempo y solo se llegue al final a el tema de inscripciones y demás. Eso se puede hacer y hay que trabajar para eso”, señaló.



Lisandro Rengifo

Redactor de EL TIEMPO

@lisandroabel