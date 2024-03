Juego sucio: patinadora empuja a rival, que termina en el hospital con fractura, video

El video se ha vuelto viral, Géiny Pájaro, múltiple campeona mundial, empujó a su rival en el arranque de la competencia del Campeonato Nacional de Patinaje, que se llevó a cabo el fin de semana en Guarne, Antioquia.

En el video se ve cómo la bolivarense embiste a su rival María José Porto, en un acto que ha causado repudio en el deporte colombiano.

Gran problema

En el arranque de la prueba se ve que Porto trata de abrirse camino y toca a Pájaro, pero una vez entran a la primera curva, esta última se lanza contra ella y la manda el suelo.

La deportista fue atendida por los médicos y de inmediato fue remitida al hospital más cercano, en el que los médico señalaron que Porto sufrió fractura de coxis.

Pájaro se defendió y señaló que Poto, de manera, intencional, la había empujado en una ronda anterior.

“No me gustaría repetir ese momento. No me representa y tampoco representa mi carrera deportiva. En la primera vuelta del circuito yo estaba encajada y en la segunda posición. Logro ganar la prueba en la recta final, pero la deportista con el número 142 de manera intencional me empuja hacia la baranda, a pesar de la velocidad alta”, contó Pájaro en @tubarconews.

Y agregó: “No pensó y me empujó intencionalmente hacia la baranda. Gracias a mis condiciones físicas evité la caída. Por la adrenalina de la competencia salí y le reclamé, mientras otra deportista le decía que era una sucia para correr, lógicamente con los actos imprudentes que hizo”.