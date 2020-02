Juego de las Estrellas de la NBA, con la nostalgia por Kobe Bryant

Todavía estupefacta por el fallecimiento del legendario jugador de Lakers de Los Ángeles Kobe Bryant, el basquetbolista que puso a vibrar durante más de 20 años a todos sus seguidores y a llorar el día de su trágica muerte en un accidente en su helicóptero privado, la NBA se reúne hoy en un Juego de las Estrellas que honrará la memoria del astro que dejó el mundo hace unas semanas.

El United Center de Chicago, la emblemática cancha donde Michael Jordan forjó su legado, será el escenario de tres jornadas de grandes emociones, que arrancó el viernes con el partido de las estrellas emergentes y se cerrará hoy con el Juego de las Estrellas.



Apenas 20 días después del fallecimiento de Bryant (de 41 años) junto con su hija Gianna (de 13) y otras siete personas en un accidente de helicóptero, y también pocas semanas después de la muerte del excomisionado David Stern, se espera un fin de semana plagado de homenajes por parte de la liga y los jugadores, pero asimismo de otras figuras como la actriz y cantante Jennifer Hudson (ganadora de un premio Óscar y dos Grammys), quien ofrecerá un tributo a Bryant y las otras víctimas del accidente.



“No puedo llegar a entender lo que están pasando. Su pérdida es brutal. No sabía expresar cómo me sentía. Cuando pude juntar unas palabras se las envié en un mensaje, y me contestó realmente rápido, me sorprendió mucho y me sentí muy agradecido. Le dije que estábamos aquí, para que supiera que si necesitaba algo, aquí estaríamos. No solo ahora: estaremos para ellos para siempre”, aseguró el exbasquetbolista Pau Gasol, quien estará presente en los homenajes y consideraba a Kobe su “hermano mayor”.



Por su parte, LeBron James, estrella de Lakers y uno de los mejores jugadores de la historia, ve este homenaje como un momento para que todo el mundo del baloncesto se una y se pueda trabajar unidos para honrar la memoria de Bryant.



“No hay forma de que un individuo pueda superar este trágico episodio por sí solo. Las semanas que tuvimos, las semanas que todos tuvimos fueron desgarradoras. Hay que apoyarse en alguien para ganar fuerza. Esa es la única razón por la que todos podemos superarlo juntos”, comentó.

Cambios y tributo

Homenaje en el estadio de Lakers a Kobe Bryant. Foto: AFP

Con la NBA estudiando posibles cambios de formato para reimpulsar el interés, este All Star presentará nuevas reglas con fines de solidaridad y de homenaje. En el Juego de las Estrellas, todos los integrantes del equipo que capitanea LeBron James llevarán en la camiseta el número 2, el mismo que usaba la joven Gianna Bry-ant.



El equipo rival, liderado por el griego Giannis Antetokou-nmpo, lucirá el número 24, el que portó Kobe Bryant durante las últimas diez temporadas de su carrera (inicialmente llevó el 8).



En el partido, cada equipo representará a una organización benéfica de Chicago seleccionada por su capitanes y, con unas reglas de puntuación distintas a las de un juego normal, pugnarán cada uno por sumar la mayor cantidad posible de dinero para donarla a su ONG.



El ganador del juego se definirá en un último cuarto en el que no se pondrá en marcha el reloj. Cada uno de los tres cuartos anteriores comenzará 0-0 y tendrá un ganador.

En el último se hará la suma agregada de los puntos de cada equipo y se sumarán 24 unidades al marcador del equipo que vaya a la cabeza. Quien llegue primero a esa suma en el último cuarto obtendrá la victoria.



“Pasamos mucho tiempo considerando el número correcto de puntos por conseguir para el último cuarto”, reflexionó Byron Spruell, presidente de operaciones de la NBA.

“A través de los eventos de esta semana, nos quedó claro que el único número apropiado para el Juego de las Estrellas de esta temporada es 24”, añadió.



Además, la cadena de televisión TNT anunció que el cuarto periodo estará libre de comerciales y de esa manera ayudará a que los aficionados puedan honrar la memoria de Bryant, con un homenaje temático dentro del reloj de tiro virtual.



Este mostrará una combinación de acentos dorados y morados a los 24 segundos y ocho segundos restantes en el reloj, representando los números de camisetas de Bryant.



“Nos hemos centrado mucho en hacerlo más competitivo, hacerlo más emocionante y divertido”, subrayó Spruell. “Y hemos tenido una gran colaboración con el sindicato. Para el juego de este año, realmente nos enfocamos en qué cosas nuevas podríamos hacer para que sea un partido realmente competitivo en el que cada cuarto importe”.



Hora: 8 p. m.

TV: ESPN



DEPORTES