El cantante colombiano Juanes acaba de lanzar un nuevo sencillo, 'Amores prohibidos'. Y en medio de la presentación de su trabajo, tuvo tiempo para hablar de fútbol.

Juanes, en entrevista con el diario español As, lamentó lo sucedido con la Selección Colombia, que se quedó por fuera de la Copa del Mundo tras dos actuaciones destacadas en Brasil 2014 y Rusia 2018.



“No lo puedo creer, todavía siento que estoy en una pesadilla. Es muy triste que no esté Colombia. Es un golpe muy duro para nosotros no disfrutar del Mundial con nuestra selección. Pero hay que estar tranquilos... Igualmente veré algunos partidos, pero va a ser duro”, dijo Juanes acerca de la ausencia de Colombia.

El apoyo de Juanes a Messi y a Argentina



El cantante colombiano expresó su deseo de que Lionel Messi, por fin, pueda ganar la Copa del Mundo con Argentina.

Lionel Messi Foto: EFE



“Me van a matar, pero me gustaría que Messi ganara el mundial. En Argentina son todos los chicos muy jóvenes y muy nuevos, y están todos apoyando a Messi, y eso les puede funcionar. Tampoco es que sepa de fútbol para decirte”, explicó.



Cuando le preguntaron a qué equipo en particular le iba a hacer fuerza, Juanes respondió: “Yo no soy de un equipo en particular, pero sí puedo ver cómo juegan los brasileños son demasiado buenos, los argentinos... colombianos... Lo que me encanta de estos mundiales es el nivel tan impresionante, la calidad de jugadores, y eso lo hace ser un arte indiscutible. Disfruto mucho con el fútbol”.

James, con la camiseta de Olympiacos. Foto: Twitter de Olympiacos

Juanes también elogió a James Rodríguez y su momento en el Olympiacos, de Grecia.



“Para mí James es un crac, es un jugadorazo. Creo que es un tipazo y va a seguir adelante. Ha metido dos golazos tremendos allí en Grecia, y creo que son momentos. No siempre puedes estar arriba, y ahí está el hombre”, aseguró.



