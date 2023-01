Juan Velásquez apenas tiene 16 años, 16 añitos y dio un golpe sobre la mesa el ser el mejor golfista colombiano en el Latin America Amateur Championship que se cerró este domingo en Grand Reserve Golf Club, en Puerto Rico, con victoria para el argentino Mateo Fernández de Oliveira.

El mejor colombiano

Juan terminó su cuarta ronda y fue al encuentro con su papá, se dieron un abrazo de esos de padre a hijo orgullosos, satisfechos: "¡¡¡Muy bien!!!", le dijo su padre, y la mirada, bajo unos anteojos, le brillaba de felicidad.



Juan llegó a Puerto Rico a su primer LAAC con las metas claras: pasar el corte, fue lo que se propusieron en la charla previa al torneo con su padre. Y lo pasó. Pero lo que no contaban, quizá lo presentían, es que el sábado iba a tener una tremenda ronda de -6 y que se iba a ubicar como el mejor colombiano y que iban a crecer sus expectativas.



El domingo ya no fue igual, pero estuvo bien, hizo -1, terminó en el puesto 12 con un total de 281 goles (-7), siendo el mejor colombiano de la competición, y sin embargo, Juan quería más.



"Es que es un perfeccionista", dice su padre mientras se carga al hombro la bolsa azul con los palos con los que su hijo acababa de enorgullecerlo, a él y a todo el equipo colombiano.

Juan oculta, o disimula esa ambición que revela su padre. Frente a la cámara se muestra satisfecho por lo que hizo. Pone las manos en la cintura y habla muy serio, incluso aparenta tener más edad.



"En estos 4 días me sentí muy bien, especialmente en la tercera ronda, en general sentí que tuve mis chances, estuve bastante consistente y fue un muy buen torneo para mí. Hoy no jugué tan bien como ayer, pero terminé haciendo una buena ronda de uno menos, me di mis chances haciendo pares y birdies, y afortunadamente salió bien", le dijo a EL TIEMPO.

Juan Velásquez, golfista colombiano. Foto: Pablo Romero

Juan era el más joven de la delegación colombiana, y fue el mejor, y sin embargo considera que todo el equipo dejó una gran presentación. "El balance es bueno, tenemos buenos jugadores, hicieron un buen papel", dice.



—Pero usted fue el mejor...



—Eso representa un orgullo para mí, le puse todo el trabajo y afortunadamente se dio -dice y esboza una sonrisa sencilla.



Juan, que es de palabras concretas, asegura que su mejor experiencia fue estar ahí, participar, pero claro, también destacarse como lo hizo.



"Jugar con los mejores de Latinoamérica no se compara, y abrir mi mente para todas las opciones que hay, y seguir entrenando fuerte para lo que viene", dice y voltea a mirar a su papá y agrega: "Creo que él va a estar muy feliz con mi torneo".



Juan se acomoda su gorra, la que lo protege del feroz sol en esta tarde de domingo en Puerto Rico. Vuelve con su padre, se felicitan, se sonríen, se abrazan, con la emoción del deber cumplido.



Colombia tuvo masiva presencia con la presencia de 8 golfistas en el torneo, cinco pasaron el corte. Manuel Merizalde fue 29, con el par del campo, al igual que Juan Vesga. Carlos Rodríguez fue 45, con +4, y Mateo Fuenmayor, el líder de la primera ronda, fue 48, con +7.

Argentina levanta la Copa

Mateo Fernández, golfista argentino, campeón de LAAC 2023. Foto: LAAC

El jugador argentino Mateo Fernández,. de 22 años, mejoró su segundo puesto del año pasado en Casa de Campo y se convirtió en el segundo golfista de su país, después de Abel Gallegos, en ganar el campeonato LAAC.



Fernández terminó con 23 bajo par, 265 golpes. Al terminar su ronda, despertó aplausos y gritos argentinos, que a coro de cántico futbolero, "dale campeón, dale campeón", celebraron la victoria gaucha en Puerto Rico.



Mateo se conmovió al recordar todo su trabajo para llegar a estas instancias. Lo único que pensaba es qué iba a pasar si era campeón, por suerte competí cien por ciento. En los hoyos finales empecé a sentir que había hecho todo el trabajo duro":





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

