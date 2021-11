Juan Torres, el ciclista paralímpico que pide la amputación de su brazo

Por las vías del Valle del Cauca se mueve en su bicicleta negra Juan Torres, más conocido como ‘Plexo’ (red formada por nervios que se cruzan entre sí), llamando la atención por la velocidad con la que maneja su caballito de acero con una sola mano.

Este caleño de 24 años es amante de la fotografía, profesión en la que duró cinco años. Durante este tiempo, se destacaba haciendo cubrimientos de conciertos, deportes y del orden público.



‘Plexo’ alternaba la fotografía y el ciclismo.

Pese al poco tiempo laborando como fotoperiodista, su pasión y su 'ojo' para ver imágenes que otros no captaban eran su gran distintivo.



Le puede interesar: (Estas serán las duras etapas de montaña del Giro de Italia 2022)



El 13 de septiembre del 2020, mientras Torres entrenaba con su bicicleta en una zona rural de Jamundí, Valle, evitó chocar de frente contra un motociclista que transitaba a gran velocidad, y su integridad fue a parar contra una estaca de madera. Allí su hombro recibió todo el golpe, provocando que su ramillete de tendones se dañara.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Torres en su bicicleta. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Los médicos esperaron por varios meses que pasara la inflamación para tratar de reconstruir el hombro y que tanto su brazo como su mano recuperaran el movimiento, pero todos esos procedimientos fueron en vano.

“Él está presentando una escoliosis severa que está haciendo unas afectaciones en lo respiratorio". FACEBOOK

TWITTER

Según Diana Marcela Ortiz, quien es la fisioterapeuta que trata a este deportista paralímpico, el brazo está inerte y no recuperará la movilidad, lo que provoca impactos negativos, pues el brazo pesa casi ocho kilos.



“Él está presentando una escoliosis severa que está haciendo unas afectaciones en lo respiratorio. Le afecta su biomecánica en el momento de montar la bicicleta y le produce trastornos de sueño, pues el peso del brazo es muy dañino para su salud”, asegura Ortiz.

Quiere seguir en el ciclismo

'Plexo' busca que la EPS Emssanar le autorice una junta médica para evaluar la posibilidad de desarticular el brazo desde el hombro, lo que le permitirá mejorar su calidad de vida y alcanzar metas más altas en el ciclismo.



Torres afirma que, en el año que lleva, el proceso de adaptación ha sido muy positivo y rápido, aunque no niega que al principio fue difícil. “Yo pensé que cuando se desinflamara el hombro recuperaría la movilidad, pero no fue así y el médico fue muy directo conmigo, me dijo que no volvería a sentir el brazo”, comenta.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Torres en sesión de fisioterapia. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

“Tuve que vender mis cámaras fotográficas y mis equipos, el resto lo boté, pues ver esto me causaba depresión, lo bueno fue que el ciclismo me sacó de ese lugar", agrega.



Por ahora este joven ciclista paralímpico busca, a punta de fisioterapia diaria, sacrificio y entrenamientos, llegar muy lejos en esta disciplina, mientras sigue insistiéndole a la EPS para la amputación de su brazo.



Le puede interesar: (Futbolista gay teme ir al Mundial por pena de muerte en Catar)



Juan Pablo Rueda

Redacción EL TIEMPO