Juan Sebastián Muñoz terminó de cuarto en el John Deere Classic

El colombiano Juan Sebastián Muñoz no tuvo el mejor remate en el John Deere Classic. Hizo 71 golpes, par de cancha, en la última ronda del torneo, y terminó en el cuarto lugar del torneo, con 268 impactos (-16), a tres del campeón, el estadounidense Lucas Glover.

El ganador, quien totalizó 265 golpes (-19) y que tuvo una racha impresionante de cinco birdies en los últimos siete hoyos para firmar una tarjeta de 7-bajo par 64.



Muñoz no tuvo un comienzo auspicioso en un campo que se presentó complicado por las constantes lluvias, pero que de todas maneras entregó muchos birdies.



(Lea también: Rigoberto Urán recupera el segundo puesto en el Tour de Francia)



Ya en el hoyo 1, el bogotano pegó un “shank” con su segundo tiro lo que le costó un bogey. “Tenía un lie malo, pero igual cuando pegas uno de esos tiros te quedas pensando qué pasó y me tomó unos tres hoyos ajustarme nuevamente, pero creo que a partir de allí hice un buen trabajo”, dijo Muñoz, quien también subió el hoyo 3.



Los birdies en el 10 y en el 13 le dieron una esperanza de poder pelear el título, pero el bogey del 14 ya le quitó prácticamente las chances ante los aciertos de Glover.



“A pesar del comienzo complicado me di la chance, fallé uno de cerca en el 12, luego bajé el 13, pero no se puede hacer bogey en el 14, igual estoy orgulloso de mi trabajo esta semana y creo que es una gran enseñanza para la próxima vez”, dijo el colombiano que subirá hasta el puesto 57º en el ranking de la FedEx Cup.



(En otras noticias: ¡Italia, campeón de la Eurocopa! ¡Sorpresa en Wembley!)



Los próximos pasos de Muñoz serán a partir del jueves en The Open Championship, que se disputará en Royal St. George’s, Inglaterra, el último major de la temporada. “Luego de esta semana tengo muchas ganas de viajar al Open a ver con qué clima nos encontramos y tratar de volver a tener una buena semana”, concluyó Muñoz.



El venezolano Jhonattan Vegas finalizó en un empate por el puesto 11º, luego de una ronda final de 1-bajo par 70, mientras que el chileno Mito Pereira cerró con una tercera ronda consecutiva de 3-bajo par 68 para finalizar 34º. Camilo Villegas, por su parte quedó en la posición 41º.



DEPORTES

Con información del PGA Tour