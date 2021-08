Juan Sebastián Muñoz sigue en carrera por la FedEx Cup

El estadounidense Tony Finau rompió una larga sequía sin victorias para superar al australiano Cameron Smith en un hoyo de desempate y ganar este lunes The Northern Trust, primera parada de los playoffs de la FedEx Cup.

Esta es la segunda victoria de Finau en su carrera luego de 143 aperturas desde su primer triunfo en el Abierto de Puerto Rico en 2016.



"Se siente increíble. Sabía que tenía que llegar a 20 bajo par. Ese era mi objetivo al comenzar el día. Pude hacerlo", dijo Finau tras la mayor victoria en su carrera como profesional, que comenzó en el 2007.



Finau logró la victoria haciendo par en el hoyo extra en el primer evento de los playoffs de la FedEx Cup, en el Liberty National Golf Course en Jersey City, Nueva Jersey.



Los organizadores tuvieron que trasladar la ronda final al lunes después de que la intensa lluvia caída el fin de semana. Eso hizo que las condiciones fueran difíciles en la ronda final con grandes charcos en el campo.



Finau cerró la última ronda con un cartón con 65 golpes (-6) para un total de 264 impactos (-20).



The Northern Trust contó con los 125 mejores jugadores en la clasificación de la FedEx Cup. Los 70 primeros de esta semana pasarán al BMW Championship, a partir del jueves, en la segunda etapa de los playoffs.



El latino mejor ubicado fue el colombiano Juan Sebastián Muñoz, en el puesto 21, con 274 golpes (-10). El resultado le permitió subir tres posiciones en la FedEx Cup, hasta la casilla 59. Para llegar al último torneo, The Tour Championship, deberá estar entre los 30 primeros.



No clasificaron para la segunda vuelta de los playoffs el argentino Emiliano Grillo, el venezolano Jhonattan Vegas y el español Sergio García, así como el estadounidense Dustin Johnson, segundo del escalafón mundial.



