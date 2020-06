Juan Sebastián Muñoz, listo para su regreso al PGA Tour

El PGA Tour volverá a competencia con el Charles Schwab Challenge. Pasaron 91 días desde que el circuito paró sus actividades, tras la primera ronda de The Players.

Siete de los once torneos programados desde entonces fueron cancelados y otros cuatro se pospusieron, entre ellos el que comienza este jueves en Fort Worth (Texas). Todas las figuras, con excepción de Tiger Woods, estarán en competencia, y también volverá el colombiano Juan Sebastián Muñoz.



El bogotano, que en septiembre del año pasado logró su primera victoria en el circuito, era noveno en la FedEx Cup en el momento de la suspensión y ahora espera que los tres meses sin competir oficialmente no afecten su juego. “La lección es que la humanidad es frágil, un virus cambió el mundo. Hay que disfrutar mucho el momento y vivir el presente, porque el futuro nadie lo tiene asegurado”, le dijo Muñoz a EL TIEMPO.



¿Qué le dejó este tiempo sin competir?



Ha tenido sus positivos y sus negativos. Lo positivo fue pasar más tiempo con la familia, decansar la mente, no preocuparme por el golf. Lo negativo, que paré en un momento en que venía jugando muy bien, se quitaron muchos torneos, suspendidos o cancelados. Eso afecta de una u otra manera, pero me siento muy positivo.



¿Cómo trabajó durante la cuarentena?



En Colombia no pude hacer nada. En Bogotá vivo en un apartamento, obedecimos la norma y no salimos. Estuve 45 días ahí. Pegaba unos putts, no mucho. Tuve la fortuna de poder venir a Estados Unidos y estar con mi entrenador. Tuve que trabajar mucho para volver a lo que tenía.

¿Qué tanto le cambió su programación?



Cambió totalmente, cuando lanzaron el calendario nuevo hay que ajustarse a eso. Voy a jugar los primeros tres torneos, en el cuarto me tomaré una pausa. De los seis primeros, seguramente voy a jugar cinco.



¿Afectó mucho lo que está pasando al desarrollo del PGA Tour?



El impacto ya se siente. El PGA Tour ha mantenido el compromiso de hacer la mayor cantidad de torneos bajo estas circunstancias. No sabemos las repercusiones de algunas compañías que patrocinan estos eventos. Algunas se irán para el siguiente año, estamos a la espera de cómo sigue la economía. No se sabe si habrá una segunda ola de la pandemia, así que, hoy por hoy, hay estos torneos y hay que afrontarlos.

¿Qué protocolo tienen que seguir para jugar?



Más o menos es como viajar en burbujas. Todos juntos en el mismo hotel, todos juntos en el mismo avión. Los comedores van a estar cerrados, va a ser pura comida para llevar. Hay un protocolo de trato con los cadis y con la gente. Por ejemplo, debemos evitar tocar los hierros y que el cadi también lo haga. Nos van a hacer pruebas del covid dos veces por semana, martes y sábado. Yo salí negativo y con eso ya tengo el permiso para jugar el primer torneo.



Por ahora jugarán sin público. ¿Hay planes para cambiar eso?



Se supone que los primeros cuatro van sin publico, del quinto en adelante hablarán con los gobiernos de cada estado.



Cuando se suspendió el Tour, usted estaba jugando The Players. ¿Cómo vivió eso?



Ese miércoles antes del torneo anunciaron que un jugador de la NBA había contraído el coronavirus. Yo pensé que esa misma noche lo cancelaban. Pero el jueves salimos a jugar, inicialmente nos dijeron que sábado y domingo jugábamos sin público. Y el viernes lo cancelaron. Estaba jugando bien, confiado, hice dos o tres menos. Siento que el Tour sintió la presión de las otras organizaciones para hacer un frente unido contra el coronavirus.



¿En algún momento pensó que no iban a reanudar la temporada?



Escuché de un par de personas que no creían que esto fuera a pasar, personas bien arriba en la cadena que creían que no iba a haber Tour. Pero al parecer todo está bien encaminado. Acá en Texas incluso ya hay restaurantes abiertos al 25 por ciento. Texas ha sido como el estado que más ha avanzado en eso.



