Juan Sebastián Muñoz recoge los frutos de un año de cambios

La tercera semana de enero de 2018 fue la que terminó por cambiar, para siempre, el juego de Juan Sebastián Muñoz. Su aparición fue toda una explosión para el golf colombiano. Tres años antes, en enero de 2015, ni siquiera era jugador profesional. En febrero de 2016 no solo ya había dado el salto, sino que logró la victoria más importante de su carrera hasta hoy, el Club Colombia Championship, en el Country Club de Bogotá.

Juan Sebastián Muñoz, golfista colombiano. Foto: AFP

De cierta manera, el golf de Muñoz era más producto del entusiasmo que de la técnica. De hecho, en sus primeros años y en su paso por la Universidad de North Texas no había tenido un entrenador dedicado exclusivamente a pulirlo. El talento natural le sirvió para comenzar a crecer. A punta de intuición fue consiguiendo cosas, como aquel golpe del último hoyo del torneo en Bogotá cuando mandó la pelota por encima de los árboles y la clavó en el green. La apuesta le salió y así ganó.



Pero algo faltaba. Los ahorros de comienzos de temporada le sirvieron para llegar por primera vez al PGA Tour, para la temporada 2016-17. Pero de los últimos 12 torneos que jugó en ese 2016 en el web.com Tour, solamente pasó el corte en uno.

Pero definitivamente me convencí de que lo logré, y no quería amargarme la fiesta. Acepté y disfruté la noche FACEBOOK

TWITTER

“No fue mejor la manera: venía de jugar mal los últimos tres meses. Pero definitivamente me convencí de que lo logré, y no quería amargarme la fiesta. Acepté y disfruté la noche”, dijo entonces, tras asegurar la tarjeta, que recibió emocionado.

Ahora, mucho más maduro, Muñoz regresa al máximo circuito. No hubo una gran celebración esta vez: apenas terminó el WinCo Foods Portland Open, el último torneo de la temporada regular, tomó un avión con rumbo a Dallas, su base desde que se volvió profesional. Y está en plena actividad, en las finales del web.com Tour.



Su debut en la temporada 2018-19, si todo sale bien, será el 4 de octubre, en el Safeway Open, en Napa (California, EE. UU.). Y ahí comenzará a mostrar el resultado de todos los cambios que hizo en su juego, siempre para mejorar.



Esta vez, su temporada regular fue mucho mejor: 19 torneos jugados, 15 cortes superados, dos segundos lugares, un tercero, seis top 10. No celebró porque ya sabía que tenía su tarjeta asegurada desde hacía un par de meses. “La verdad, estoy más que orgulloso de donde estoy ahora. Desde que terminé el año pasado en el PGA Tour me embarqué en este nuevo plan. Tengo un poco más de estructura, cuento con la ayuda de un profesor que nunca tuve, que me ayuda a mirar qué era lo que estaba pasando con mi swing, y no tener que arreglármelas cada fin de semana”, le dijo Muñoz a EL TIEMPO.

El responsable del cambio de Muñoz se llama Troy Denton. Tiene 35 años y, tras jugar en el golf amateur y universitario, se dio cuenta de que su vocación, más que llegar al profesionalismo, era enseñar. Trabajó con jugadores como Martín Flores y Ryan Moore, ganador –este último– de cinco torneos en el PGA Tour.



A finales de 2017 comenzó a buscar cambios en el juego de Sebastián. La primera sugerencia que le hizo Denton a Muñoz fue modificar su swing. Sebastián nació en Bogotá y se había acostumbrado a hacer volar la pelota en la altura, pero esa forma de pegarle le trajo problemas cuando tenía que jugar a nivel del mar, donde se disputan la mayoría de los torneos, tanto en el web.com Tour como en el PGA Tour.



“Al principio fue muy difícil, en noviembre, diciembre. En esos primeros meses del cambio, a veces uno no confía, y quería volver a lo que tenía antes”, señaló Muñoz. El recuerdo de sus últimos torneos en el PGA Tour lo hizo dudar. Incluso había estado cerca de ganar un torneo: fue tercero en The Greenbrier Classic, al que llegó como líder a la última ronda.

Lo que pasó este año es que la técnica por fin había igualado a la confianza, y ya con eso tengo unas bases mucho más estables que las que tenía antes FACEBOOK

TWITTER

“Lo que pasó en el final de la temporada pasada fue que fui tomando un poquito más de confianza, cada vez me sentía jugando mejor. Entonces, mi confianza estaba subiendo, aunque mi técnica no había mejorado. Lo que pasó este año es que la técnica por fin había igualado a la confianza, y ya con eso tengo unas bases mucho más estables que las que tenía antes”, reconoció Muñoz.



Las dudas crecieron tras jugar el primer torneo de la temporada 2018 del web.com Tour, en Bahamas, en la segunda semana de enero: no pasó el corte. Pero la insistencia de Denton y los consejos de algunos amigos lo hicieron mantenerse en la voluntad de cambio. A la semana siguiente, también en Bahamas, terminó de décimo.

Ahí comenzó a cambiar todo.

Si bien en esta temporada no pudo ganar ningún torneo, se vio cada vez más seguro y consistente. Fue tercero en León (México), segundo en el Mississippi Classic, sexto en Illinois, otra vez segundo en Nueva York... Así como su remate en la temporada 2016 fue flojo, el de este año fue tremendo: tres top 10 en sus últimos seis torneos. Pero Sebastián todavía está concentrado en corregir algunas fallas.



“Siento que aún tengo mucho que mejorar en el tema del putt, todavía tengo semanas muy buenas y semanas irregulares. Encontrar esa constancia es lo que me va a ayudar más adelante, sigo muy pendiente, sigo trabajando. En el golf, cada vez que crees que lo tienes se te escapa. Por eso hay que seguir trabajando y agregándole nuevas cosas”, explicó.



Muñoz, además, se dio el lujo de clasificar para el segundo major de su carrera, el US Open. Aunque no pasó el corte, los 71 golpes de la segunda ronda, en un campo complicadísimo que hasta levantó quejas de algunos jugadores, lo dejó más que tranquilo.



“El golf de un major es diferente al golf rutinario al que ya me estoy acostumbrando. Siento que el siguiente major va a ser en el que, sin duda, voy a estar listo. Ya voy sabiendo cuáles son las cosas que tengo que vivir antes y cómo tengo que actuar. En el siguiente, sin duda, voy a hacer una mejor representación”, apuntó.

Embajada latina

Muñoz no es el único latinoamericano que sube al PGA Tour para la temporada 2018-19. También lo hará uno de sus mejores amigos, el mexicano Carlos Ortiz, otro que tiene una carrera muy similar a la del bogotano: ganó su primer torneo en Colombia, subió rápidamente al máximo circuito, perdió su tarjeta y ahora vuelve.

Esta vez yo logré mi tarjeta primero que él. Cuando vi que había jugado muy bien en San Francisco lo felicité, es algo muy especial FACEBOOK

TWITTER

“Soy muy amigo de Carlos, nos conocemos hace cinco o seis años desde la universidad. Esta vez yo logré mi tarjeta primero que él. Cuando vi que había jugado muy bien en San Francisco lo felicité, es algo muy especial”, recordó Sebastián.

Pero, aparte de ellos dos, también lograron su tarjeta el mexicano José de Jesús ‘Camarón’ Rodríguez, el campeón del Abierto de Colombia de 2017, y el argentino Julián Etulain, quien lo había ganado en 2010, año en que Muñoz fue el mejor aficionado.



En el PGA Tour se van a sumar al argentino Emiliano Grillo, al venezolano Jhonattan Vegas y al sorprendente chileno Joaquín Niemann, que en enero era amateur y, tras jugar el Masters, saltó al profesionalismo y se ganó la tarjeta a punta de invitaciones, con cuatro top 10 en 11 torneos disputados después de Augusta.



La temporada 2016-17 no fue buena en cifras. Pero le dejó lecciones. “Sé que tengo lo que se necesita para ganar un torneo del PGA Tour, para competir todas las semanas. Si yo me lo creo, pues ahí estaré”, concluyó.











José Orlando Ascencio

Subeditor de DEPORTES

En twitter: @josasc