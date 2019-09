Muñoz terminó mal el Safeway Open, pero sigue de líder de la FedEx Cup

Una mala ronda en el ultimo día de competencia alejó a Juan Sebastián Muñoz de la posibilidad de ganar su segundo torneo en el PGA Tour, una semana después de haber conseguido el primero, el Sanderson Farms Championship.

El colombiano, que había comenzado la última ronda en el segundo lugar, a tres golpes de la punta, entregó una tarjeta de 76 golpes (+4) para caer al puesto 33 del torneo.



Sin embargo, Muñoz se mantuvo al frente de la tabla de posiciones de la FedEx Cup, ahora con 605 puntos.



Cameron Champ hizo birdie en el hoyo 72 para ganar el Safeway Open. El estadounidense, de 24 años le dedicó el triunfo a su abuelo, afectado por el cáncer:

Champ comenzó la ronda final del domingo en Silverado con una ventaja de tres golpes, pero luego vio que se borraba cuando el canadiense Adam Hadwin hizo birdie en los últimos tres hoyos para igualarlo con 16 bajo par, luego respondió con dos golpes y un tiro a cuatro pies en el par 5 del hoyo 18 antes de su putt ganador.



"Esa fue la primera vez que no me sentí nervioso en todo el día", dijo Champ.



El mexicano Carlos Ortiz terminó en el puesto 40 con 282 (-6), seguido del argentino Fabián Gómez y el venezolano Jhonattan Vegas compartiendo el lugar 56 con 286 impactos (-2). Los argentinos Emiliano Grillo y Nelson Ledesma, así como el mexicano Abraham Ancer no pasaron el corte del segundo día.



Con AFP