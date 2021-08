Patrick Cantlay ganó el BMW Championship y Muñoz terminó su temporada

El estadounidense Patrick Cantlay metió un putt para birdie de 17 pies en el sexto hoyo extra para vencer a su compatriota Bryson DeChambeau y ganar el torneo BMW Championship del PGA Tour de Estados Unidos.

Cantlay, campeón del Colombia Championship en 2013, se aseguró su quinto título de gira, y el tercero del año, cuando DeChambeau no pudo lograr su propio intento de birdie de dos metros y medio.



Ambos jugadores terminaron la última ronda con tarjetas de 66 impactos (-6), para un total de 261 (-27), cuatro golpes por delante del surcoreano Im Sung-jae.



La victoria en el segundo de los tres torneos de playoffs del Tour deja a Cantlay en la cima de la clasificación y como favorito para ganar la semana próxima el premio mayor de la FedEx Cup, de 15 millones de dólares.



El español Sergio García terminó en sexta posición empatado con el local Dustin Johnson, segundo del ránking de la PGA, ambos con 268 golpes (-20) El también ibérico Jon Rahm, primero del ránking y campeón del US Open, el mexicano Abraham Ancer y el sueco Alex Noren compartieron el noveno lugar con 270 (-18).



El chileno Joaquín Niemann y el colombiano juan Sebastián Muñoz terminaron empatados en el puesto 29 con 276 impactos cada uno, para menos 12.



Para Muñoz fue último torneo de la temporada del PGA Tour, pues quedó en el puesto 53 de la FedEx Cup: solo los 30 primeros acceden The Tour Championship.



