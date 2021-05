Sebastián Muñoz, uno de los latinos que pelean en el PGA Championship 

El golfista mexicano Abraham Ancer destaca esta semana entre los cinco latinoamericanos que participan en el segundo grande del año, el PGA Championship, en un listado del que hace parte el colombiano Juan Sebastián Muñoz.

El golfista de Tamaulipas llega al duro recorrido de Kiawah Island, en la costa de Carolina del Sur, en el puesto 19 del ranking mundial, después de un gran año en el PGA Tour y los majors.



“Me siento bastante cómodo, me encantan los torneos grandes. Normalmente son en campos bastante difíciles y exigentes. Tienes que ser muy preciso y eso es algo que a mí me gusta mucho”, dijo a EFE Ancer.



“Es uno de esos lugares espectaculares y mucho mejor de lo que te imaginas. Es un campo que va a exigir muchísimo en todas las áreas”, comentó a EFE su compatriota, el tapatío Carlos Ortiz. “Creo que me encuentro en buen momento y cada vez se está notando más en los resultados. La verdad es que llego contento esta semana porque me he preparado bien”, añadió Ortiz.

Abraham Ancer, golfista mexicano. Foto: Efe

También compiten esta semana, junto a los dos mexicanos y 97 de los 100 mejores golfistas del mundo, el chileno Joaquín Niemann, el colombiano Juan Sebastián Muñoz y el argentino Emiliano Grillo, respectivamente número 29, 71 y 76 del ránking mundial.



Muñoz jugará este torneo por segunda vez, tras haber quedado afuera del corte el año pasado. Jugará desde las 11:47 a. m., hora de Colombia, al lado del estadounidense Tim Pearce y el inglés Sam Horsfield.



“Trato de no pensar mucho en eso. Cuando perdí mi tarjeta después de mi primera temporada en el PGA Tour, me di cuenta de que no tenía que cambiar nada, simplemente mejorar”, comentó Ancer acerca de su posición en la clasificación mundial, la mejor en la historia del golf mexicano.



“Ya me di cuenta de que con mi juego puedo llegar a estos torneos grandes y competir. Trato de no verme mucho en los números y simplemente mejorar. Me encanta saber que si hago algo es mi decisión y no tengo que echarle la culpa nadie. Eso me ayuda mucho porque me da mucha confianza en mi juego”, señaló a Efe el mexicano Ancer.



En un período de tres meses, el golfista de Reynosa tiene por delante tres majors y los Juegos Olímpicos de Tokio. “Siento que va a ser una experiencia increíble. Nos acaban de decir que no vamos a poder ir a ver ningún otro deporte, que la verdad me partió el alma porque quería disfrutar de lo que son los Juegos Olímpicos”, admitió.



Abraham Ancer, que se está preparando para ganar una medalla para su país en Tokio, también se siente representante de México en este Campeonato de la PGA, donde tiene opciones de conquistar el primer grande de la historia del golf masculino mexicano.



