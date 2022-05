Juan Sebastián Muñoz jugará el PGA Championship por tercera vez en su carrera. El reto, este año, será superar el corte por primera ocasión. El torneo se jugará en el Southern Hills Country Club de Tulsa (Oklahoma, EE. UU.).

El colombiano saldrá al campo a las 9:01 de la mañana de Colombia, por el tee del hoyo 1, junto al estadounidense Zac Oakley y el japonés Yuki Inamori.



“Hasta ahora, ninguno de los dos me ha parecido fácil y este parece que tampoco. El PGA tiene muy buena cancha, tiene desafíos y vamos a ver cómo nos va”, declaró Muñoz.



El bogotano considera el campo como un reto interesante. “Hay que tener un dominio total de la bola, Toca tener la pelota en el fairway para tener la chance de un putt para birdie, todas las partes del juego van a ser importante, los greenes tienen ondulaciones exageradas de los tiempos antiguos. En fin, a darle”, dijo.

La cuota latinoamericana en el PGA Championship

Muñoz integra un grupo de seis jugadores latinoamericanos en este torneo, que completan los chilenos Mito Pereira y Joaquín Niemann, los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer y el venezolano Jhonattan Vegas.



“La verdad, nos llevamos muy bien todos, somos más que compañeros de trabajo, también somos amigos. Esta semana estoy en la casa con Mito y con Joaco, es como un viaje entre amigos que van por todos los Estados Unidos jugando golf”, expresó Muñoz.



Muñoz, que estuvo muy cerca de ganar su segundo torneo en el PGA Tour el domingo, cuando terminó tercero en el AT&T Byron Nelson, no siente presión por eso, ni por la histórica ronda de 60, la mejor de su carrera. “No, para nada, borré todo del celular, yo estoy en mi burbuja. Todo el mundo puede hablar lo que quiera y no me doy cuenta”, concluyó.



