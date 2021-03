Juan Sebastián Muñoz se despidió de The Players, que tiene nuevo líder

Con una tarjeta de 72 golpes, el golfista español Sergio García cayó este viernes del primer al tercer puesto en la segunda ronda del torneo PGA Players Championship, que pasó a encabezar el inglés Lee Westwood.

García, ganador de este evento en 2008, no pudo mantener su espectacular juego del jueves, cuando terminó con 65 golpes, siete bajo par, en el campo TPC Sawgrass de Ponte Vedra Beach (Florida).



Sin embargo, el ganador del Masters de Augusta de 2017 arrancará el fin de semana con aspiraciones al trofeo ya que, con un total de 137 golpes, se encuentra a solo dos de Westwood.



El inglés terminó este viernes con 66 golpes, seis bajo par, lo que le permite mantener una distancia de un golpe sobre su compatriota Matthew Fitzpatrick y de dos sobre García y el estadounidense Chris Kirk.



"Todavía tengo recuerdos de la semana pasada, de haber jugado bien y dar buenos golpes cuando lo necesitaba", dijo Westwood, quien se quedó a un golpe del triunfo el pasado domingo en el Arnold Palmer Invitational.



El ganador de ese evento, el estadounidense Bryson DeChambeau, también acecha al inglés en el TPC Sawgrass ya que se sitúa en la quinta posición compartida a tres golpes de la cabeza.



Otro español, Jon Rahm, se mantiene también con opciones después de concluir el recorrido del viernes con 68 golpes. El número dos del mundo suma un total de 140 golpes, a cinco del líder, mientras el mexicano Abraham Ancer se encuentra en el 22º lugar con 70 golpes.



Por su parte el ex número uno mundial Rory McIlroy, ganador de la última edición del Players Championship en 2019, no pudo superar el corte con otra negativa actuación de 75 golpes.



Tampoco pasó el corte el colombiano Juan Sebastián Muñoz, quien entregó una tarjeta de 74 impactos (+2) y quedó con un acumulado de 145 golpes, uno por encima del par.



DEPORTES

Con AFP

