El estadounidense Cameron Young se ubicó como líder en el Abierto Británico de golf, tras el primer día de competición en el campo de Saint Andrews (Escocia), con una tarjeta de -8, mientras su compatriota Tiger Woods se hundió (+6) y está ya a catorce golpes.

“No creo haber hecho un recorrido perfecto, pero he sido muy eficaz”, comentó Young (de 25 años), que juega su quinto ‘grande’.



“No he jugado muy bien en el tee, por ejemplo: la bola partía bien pero para nada en la dirección donde yo miraba”, admitió.

Cameron, sin confiarse



En la clasificación del primero de los cuatro días, le sigue a dos golpes el norirlandés Rory McIlroy (-6), mientras que el australiano Cameron Smith está a tres golpes (-5).



“Es un inicio fantástico, lo que uno desea para empezar”, celebró McIlroy, que no gana ningún torneo del Grand Slam desde el PGA Championship de 2014.



Un grupo de nueve golfistas figura luego a -4; entre ellos, el número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler; su compatriota Dustin Johnson, el aficionado inglés Barclay Brown y el noruego Viktor Hovland y Dustin Johnson.



Tiger Woods no consiguió recuperarse tras unos siete primeros hoyos catastróficos, con dos dobles bogeys, en el 1 y el 7.



“No tengo la impresión de haber golpeado tan mal la bola, pero me encontré en los lugares equivocados”, estimó Woods.



“Así son las cosas (...) Este campo es así. Tuve mis opciones de revertir la situación, pero no lo hice”, sentenció.

Cameron Young. Foto: EFE



Por su parte, el colombiano Juan Sebastián Muñoz quedó con 73 golpes, uno sobre el par, en una de las últimas rondas de la jornada, que había comenzado bien, pero en la que un doble bogey en el hoyo 14 y un bogey en el 15 le hicieron perder mucho terreno.



El birdie en el 18 le permite soñar con pasar el corte por primera vez en este torneo.



Resumen de agencias