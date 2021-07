Juan Sebastián Muñoz, líder del John Deere Classic, del PGA Tour

En un espectacular remate, con cinco birdies en los últimos cinco hoyos, el colombiano Juan Sebastián Muñoz es líder del John Deere Classic, del PGA Tour, con 63 golpes (-8), empatado con el estadounidense Chesson Hadley.

El también colombiano Camilo Villegas es tercero, con 64 impactos, en una ronda sin errores, con cinco birdies y un águila.



“Fue una ronda muy sólida, le pegué muy bien a la bola y en el final de la vuelta me encendí con el putter. En la ida no metí mucho, por lo que es bueno ver que se metieron los putts en los últimos hoyos”, dijo Muñoz al PGA Tour tras la jornada de este jueves.



Muñoz llegó esta semana luego de quedar retrasado en Detroit y de fallar los tres cortes anteriores. “Fueron difíciles estas semanas, no encontraba mi swing y requirió de mucho esfuerzo mío y de mi equipo para volver al lugar donde queríamos estar y por suerte lo conseguimos y creo que hoy volví a pegarle bien a la bola y a controlar bien mis distancias”, señaló el jugador que se ubica 67º en el Ranking de la FedEx Cup.



(Lea también: James, con opción de volver a la Selección Colombia)



Por su parte, Villegas habló así de su jornada: “Me gusta este lugar, aquí cobre mi primer premio, en 2004, y John Deere trabajó siempre duro para darle lo mejor a todos. Estoy feliz de jugar al golf. El apoyo que tuve este año ha sido increíble y me siento bendecido de estar esta semana jugando nuevamente”.



El torneo, que se juega en Silvis (Illinois, EE. UU.), le entrega al ganador una casilla para el Abierto Británico. Pero si el vencedor ya está clasificado, el cupo pasaría al siguiente jugador en la tabla.



(Además: Nairo: así lo animó un aficionado en la subida al Mont Ventoux)



Cabe recordar que dos colombianos, Muñoz y Ricardo Celia ya tienen cupo. El primero, por su posición en la clasificación mundial, y el segundo, por haber ganado el Abierto de la República Argentina.



DEPORTES