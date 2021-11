Vuelta récord de Juan Sebastián Muñoz en el PGA Tour

Juan Sebastián Muñoz hizo la mejor ronda de su carrera en el PGA Tour y entregó la mejor tarjeta de un colombiano en el circuito, al terminar con 60 golpes, 10 bajo par, en la primera ronda del RSM Classic, en Sea Island (Georgia, EE. UU.).

El colombiano igualó el récord de campo Seaside del Sea Island Golf Club, una de las dos canchas en las que se juega el torneo. Es un par 70 de 7.055 yardas. La marca la tenía el estadounidense Tommy Gainey, quien ganó este mismo torneo en 2012, en su única victoria en el PGA Tour.



“No esperaba que los scores fueran tan bajos. Ayer (miércoles) me sentí muy bien en el ProAm y jugamos en condiciones bastante similares, por lo que estaba con confianza y por suerte se dio bien”, dijo Muñoz tras la jornada.



(Lea también: ¿Qué dijo el VAR? La revisión al posible penal sobre Luis Díaz)

Muñoz tenía el récord anterior desde 2017

“No esperaba que los scores fueran tan bajos. Me sentí muy bien en el ProAm y jugamos en condiciones bastante similares, por lo que estaba con confianza". FACEBOOK

TWITTER

La mejor marca de un colombiano en el circuito la tenía el propio Muñoz, con 61 golpes en la primera ronda de The Greenbrier Classic, en 2017, el primer torneo que peleó como jugador del PGA Tour. Al final terminó en la tercera casilla.



En su ronda, Muñoz pasó con cinco bajo par por los primeros nueve hoyos, con birdies en el 3, 5, 6, 7 y 9. Y le bajó otros cinco golpes al campo en la segunda mitad del recorrido, con birdies en el 12, 13 y 18, y un espectacular águila en el hoyo 15:

“Fue una ronda muy sólida. Después del birdie del 3, luego de un gran tiro empecé a sentir mi juego y llegaron los birdies al 5, 6 y 7. Por suerte con Corey (Conners) nos íbamos contagiando, él iba 6-bajo par después de 9 hoyos, así que eso nos motivaba. En el 15 pude hacer águila y luego no emboqué buenas chances en el 16 y 17, pero sí en el 18, por lo que muy contento por supuesto con la ronda”, agregó el colombiano, que busca su segundo título en el circuito tras haber ganado el Sanderson Farms Championship en 2019.



(Además: 'Pibe' Valderrama da en el blanco: ¿cuál es el problema de Colombia?)



El año ha sido bueno para Muñoz, que llegó a un desempate por la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y que viene de ser cuarto en el Zozo Championship, certamen que también se jugó en Japón.



“Creo que mis hierros funcionaron muy bien y el putt de menos de tres metros también, no tuve errores. Me di muchas chances, siempre desde los lugares correctos y las pude aprovechar leyendo muy bien algunos putts que eran difíciles”, agregó el bogotano.

Así va Sebastián Muñoz en el torneo

El bogotano supera por un golpe a un grupo de cuatro jugadores: Zach Johnson, que recorrió el mismo campo que Muñoz, y Mackenzie Hughes, Scott Stallings y Chez Reavie, quienes lo hicieron por el Plantation.



(En otras noticias: ¿Le luce? Juan Pablo Montoya montó un monoplaza de Ferrari en Italia)



El también colombiano Camilo Villegas, que ya fue segundo en este torneo en 2016, hizo 70 golpes en el Plantation (-2) y está en la casilla 106.



DEPORTES