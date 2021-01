Juan Sebastián Muñoz comenzará el 2021 a lo grande en el PGA Tour

El remate del 2019 y todo el 2020 han sido el mejor momento de la carrera del golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz. A partir de su primera victoria en el PGA Tour, el Sanderson Farms Championship de 2019, el bogotano no ha parado de crecer y terminó la temporada pasada en la octava casilla de la FedEx Cup, la segunda mejor figuración de un colombiano, después del segundo lugar de Camilo Villegas en 2007.

Ahora, Muñoz se vio beneficiado por un cambio en la reglamentación del PGA Tour, por causa de la pandemia de covid-19. El primer certamen de cada año calendario siempre es el Torneo de Campeones, en el que juegan solamente quienes hayan ganado un torneo en el circuito en los 12 meses anteriores.



(Lea también: Millonarios ya cuenta con Guarín y confirma un nuevo refuerzo)



Pero en esta ocasión, además, el PGA Tour les dio cupo a los 30 primeros de la FedEx Cup, por lo cual el colombiano está listo para jugar.



El torneo se jugará en el Plantation Course de Kapalua, en Hawái, con una bolsa de 6,7 millones de dólares en premios, de los cuales el vencedor se llevará 1,34 millones, además de 500 puntos para la FedEx Cup.



El año pasado, Muñoz tuvo una buena actuación en este torneo: quedó en la casilla 17, con 289 golpes, a 11 impactos del ganador, el estadounidense Justin Thomas. Ahora espera otra buena semana para seguir subiendo en la FedEx: hoy está en la casilla 46, con 254 puntos.



Thomas, el número uno del mundo, Dustin Johnson, el ganador del US Open Bryson DeChambeau y el español Jon Rahm, segundo del escalafón, encabezan el listado de de 42 jugadores que estarán en el torneo.



(Además: Insípido empate entre Boca y Santos, en semifinal de la Libertadores)



El número uno del mundo, Johnson, cuyas cuatro victorias en 2020 incluyeron un triunfo en el Masters, planea mantener el pie en el acelerador en 2021. Jugador del año de la PGA, Johnson, capturó su segundo título importante en noviembre en el Masters después de ganar el Tour Championship en septiembre.



El estadounidense, de 36 años, también ganó el evento de campeones de Hawaii en 2013 y 2018. "Quiero decir, me gusta ser el mejor", dijo Johnson este miércoles en vísperas del Torneo de Hawaii del PGA Tour de Estados Unidos. "Quiero continuar con el buen juego y espero poder tener un año un poco mejor este año".



DEPORTES

Con AFP