Juan Sebastián Muñoz ya pone en marcha su 2020

Además de haber obtenido casilla para dos de los cuatro Majors del 2020, el Masters de Augusta y el PGA Championship, Juan Sebastián Muñoz tiene otros beneficios tras haber ganado su primer torneo en el PGA Tour, el Sanderson Farms Championship.

El bogotano celebrará su cumpleaños número 28 este sábado, y lo hará en plena competencia. Este jueves, estará en Kapalua (Hawaii, EE. UU.), para disputar el Sentry Tournament of Champions, certamen que reúne a los ganadores del PGA Tour en el último año.

"Tengo trabajo seguro por el próximo par de años. Sonreí y seguí sonriendo. Estoy totalmente al tanto de los beneficios de ser un campeón en el PGA Tour y es algo que llevaré conmigo por siempre”, señaló Muñoz tras su victoria.



El field de este torneo tiene apenas 34 jugadores, y solo dos son latinoamericanos: Muñoz y el chileno Joaquín Niemann.



"Es muy bacano, es increíble, pero también asusta un poquito porque es algo que no había tenido. No quiero estar jugando todas las semanas y llegar cansado al final del año. Me toca ver qué semanas descanso, cuáles no, qué voy a hacer en esas semanas de descanso. Es una posición en la que nunca he estado, pero es un buen problema para tener", dijo Muñoz en noviembre de este año.



Muñoz, además, juega con la motivación de mantenerse arriba en la tabla de la FedEx Cup: comienza el 2020 en el segundo lugar, con 817 puntos, solo superado por el estadounidense Brendon Todd, quien ha ganado dos torneos en esta temporada y acumula 957 unidades.



