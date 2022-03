Muñoz estuvo a un golpe de la hazaña... y se desplomó (opinión)

El colombiano Sebastián Muñoz generó la ilusión de obtener por primera vez un título grande del golf mundial cuando partió de segundo, a un golpe del líder, para la última vuelta del torneo The Players.

Fue un torneo accidentado por la lluvia y las tormentas, en el que ninguna ronda se pudo completar en el día oficial.

La ilusión de Muñoz

Juan Sebastián Muñoz

El bogotano comenzó su tarea el jueves con un recorrido de 70 golpes 2 bajo par, que lo ubicaba muy bien para pensar en el corte; el viernes no pudo siquiera pegar un golpe, el clima fue inclemente; el sábado solo pudo pegar un tiro, y el domingo en la mañana jugó uno sobre par y con menos uno paso el corte.



Había que continuar y vino entonces lo mejor de Sebastián, un 65 que lo transportó al segundo puesto de la prueba, a solo un golpe del puntero, el indio Anirban Lahiri.



Así las cosas, Muñoz ilusionaba y la expectativa era inmensa para todos los aficionados latinoamericanos, pues Muñoz estaba cerca de tocar la gloria y conseguir la victoria en uno de los torneos más importantes del mundo del golf, The Players, con el premio más alto en la disciplina (US$ 3,6 millones), pero además de eso, plantar la bandera del país del ganador para que ondee durante todo un año en la casa del PGA Tour.

El desplome

Infortunadamente, las cosas no se dieron para el colombiano, con un comienzo desastroso, doble bogey al 1 y bogey al 2; ya con ese más 3 a sus espaldas, pensar en un triunfo era complicado; no obstante, se mantenía en el top 10 y eso era bueno, un birdie en el hoyo 6 y otro en el 11 lo confirmaban en la parte alta del torneo.



Pero esto duró hasta el hoyo 15: el cierre de Sebastián fue muy pobre, un doble al 16 y bogeys en el 17 y 18 lo enviaron al puesto 33. Se esfumó esta gran oportunidad, el golf es así, suele ser cruel a veces.



Al final, en un torneo muy disputado, el australiano Cameron Smith con una vuelta decisiva de 66 golpes puso enhiesta su bandera por quinta vez en la historia de The Players.





LLEGANDO AL 'GREEN'





GERMÁN CALLE

Para EL TIEMPO

